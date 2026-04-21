Undersköterska/Vårdare till hemtjänsten i Gullänget
Örnsköldsviks kommun / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-04-21
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Vill du göra skillnad - varje dag? Hos oss på Gullänget hemtjänst arbetar vi nära människor i deras hem och förser människor med rätt insatser utifrån deras behov. Vårt område sträcker sig i västlig riktning från Översjäla, Själevad till centrala Gullänget. Vi arbetar också i Kroksta, Gimåt och de nedre delarna av Gullänget mot Höglandssjön. Vi samarbetar tätt för att ge våra brukare insatser med god kvalité. Här får du ett jobb där ditt engagemang betyder något på riktigt - och där du blir en del av ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Tjänsterna avser en tillsvidareanställning 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Är du vår nya kollega? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt fantastiska gäng!
ArbetsuppgifterSom medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra brukare. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som har stöd av oss ska känna trygghet att bo kvar i sitt hem.
Delaktighet, utveckling och gemenskap är nyckelord hos oss där ständiga förbättringar ger förutsättningar för att skapa god kvalitet. Vi arbetar med välfärdsteknik med syfte att öka trygghet, delaktighet och självständighet för våra brukare.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, stötta kring hushållssysslor i brukares hem, hantera läkemedel och såromläggningar, dokumentation, kontaktmannaskapsuppgifter samt sociala och fysiska aktiviteter tillsammans med våra brukare. Vi arbetar teambaserat vilket innebär att många olika yrkesgrupper har som gemensamt mål att skapa en god livskvalitet för våra brukare.
Du blir för närvarande placerad vid Hemtjänsten Gullänget, men arbete hos andra hemtjänstgrupper förekommer.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att få fördjupade kunskaper inom palliativ omvårdnad, demens, vardagsrehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik.
KvalifikationerVi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Giltigt körkort, behörighet B samt tillgång till egen bil är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Baroline Chan baroline.a.chan@ornskoldsvik.se 0660-88000
9868069