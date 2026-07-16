Undersköterska välkomnas till Postoperativ intensivvård
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-07-16
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Om verksamheten
Den postoperativa verksamheten är navet inom det kirurgiska flödet på sjukhuset. Här bedrivs spännande vård och ingen dag är den andra lik. Vi vårdar patienter som genomgått stor avancerad kirurgi och som är i behov av postoperativ intensivvård, men även patienter som genomgått mindre ingrepp. Patienterna kommer ifrån alla opererande specialiteter som är knutna till Sahlgrenska sjukhuset. Verksamheten innefattar både planerad och akut kirurgi. Verksamheten består av två enheter varav den ena har 10 postoperativa intensivvårdsplatser och den andra har 23 postoperativa platser. Vårdtiden är allt ifrån några timmar till dygnsvård.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Arbetstiderna är mycket varierade, vilket underlättar schemaläggningen utifrån bestämmelserna runt dygnsvilan. Vi har individuell schemaplanering och arbetar var fjärde helg. För att du ska komma in i arbetet erbjuder vi dig en individanpassad introduktion på fyra veckor. Du kommer arbeta i stora, öppna lokaler med erfarna kollegor nära till hands. Vi har en god stämning i arbetsgruppen och ett kollegialt klimat. Med vårt breda uppdrag kan vi erbjuda dig en spännande arbetsplats där du får utmana dig själv och arbeta på toppen av din kompetens.
Tjänsten är på heltid, men vi kan även erbjuda lägre tjänstgöringsgrad om det önskas. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett genuint intresse för vård och som vill göra skillnad i människors liv.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Övervakning av patienters vitala funktioner för att snabbt kunna identifiera eventuella avvikelser eller komplikationer
Mobilisering och andningsträning
Tillsammans med sjuksköterska ansvara för två postoperativa intensivvårds patienter alternativt tre postoperativa patienter
Oavsett om du är ny i yrket eller har erfarenhet ser vi fram emot din ansökan!
Om dig
Du är utbildad undersköterska och vill arbeta med postoperativ vård och akutsjukvård i toppklass. Det är meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård och/eller intensivvård. Du är noggrann, arbetar patientsäkert och gillar att samarbeta. Självklart har du ett positivt bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor.
Anställningsintervjuer kommer att ske fortlöpande under pågående annonsering.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 5 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An/Op/Iva Sahlgrenska Kontakt
Vårdenhetschef, Nina Bernhard 031-3429244 Jobbnummer
10004585