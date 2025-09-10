Undersköterska välkomnas till Operation 1 barn
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du undersköterska och redo för nästa steg? Välkommen till oss på operation 1 barn!Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
På Operation 1 Barn hjälper vi barn mellan 0-16 år dygnets alla timmar med akuta sjukdomstillstånd och olycksfall.
Utöver det arbetar vi dagtid med elektiv kirurgi inom: medicin, kirurgi, urologi, onkologi, tandvård, ortopedi, ögon, öron-näsa-hals-kirurgi, neurokirurgi, handkirurgi och transplantation. Vi har rikssjukvårdsuppdrag inom barnhjärtkirurgi och opererar cirka 300 hjärtpatienter varje år. Hos oss på Operation 1 barn behandlas och opereras upp emot 7 000 patienter per år. För mer information om barnsjukhuset och operation 1 barn, följ länken:
När det oväntade händer (film från vårt verksamhetsområde).https://vimeo.com/631094185
Vad erbjuder vi?
På Operation 1 barn kommer du erhålla en gedigen spetskompetens inom operation. Hos oss finns även goda möjligheter till fördjupat engagemang inom ett utvalt ansvarsområde och inte minst en gedigen och anpassad introduktion. Vi erbjuder fräscha lokaler med toppmodern operationsmiljö och goda möjligheter till att påverka ditt arbetsschema.
Vad kommer du arbeta med?
På Operation 1 barn får du jobba med alla typer av operativa ingrepp, inom högspecialiserad vård som både är akuta, imperativa och elektiva. Vi tar oss an de svåraste fallen med högsta precision vilket också kräver att våra medarbetare är de bästa. Hos oss på operation 1 barn får du bredda din kompetens inom nästan alla förekommande specialiteter och verkligen gå på djupet av din förmåga.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av operationssjukvård eller barnsjukvård. Erfarenhet av operationsverksamhet och/eller specialistutbildning inom An/Op/Iva för undersköterskor är meriterande. Du ska ha ett genuint intresse för människor och av operationsverksamhet. Du uppskattar ett omväxlande arbete och du vill vara med och utveckla vår avdelning för framtiden. Vi ser att du är nyfiken på att arbeta med barn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi gör urval och intervjuar löpande så sök gärna redan idag! Om du undrar något får du gärna kontakta oss så berättar vi mer!
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
