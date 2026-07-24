Undersköterska! Välkommen till Lungmottagningen
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-07-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
Lungmedicin bedriver högspecialiserad vård och ingår i öppenvården inom Specialistmedicin. Vi söker nu en undersköterska till vårt team. På lungmottagningen arbetar vi med patienter med kronisk lungsjukdom, respiratorisk insufficiens samt syrgas i hemmet. Vi har även en tumörutredningsenhet där vi följer patient från remiss ankomst till behandling.
Om jobbet
Som undersköterska på vår mottagning innebär arbetsuppgifterna att ta emot patienter som ska på läkarbesök och genomför de arbetsuppgifter som tillhör besöken, så som blodprovstagning och EKG-tagning. Dokumentera i journalsystem och patientadministrativa system. Att arbeta som undersköterska innebär att du är en viktig del i det team som arbetar för att alla patienter ska få en god och säker vård.
Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på sjukhus, mottagningsenhet eller vårdavdelning.
Du kommer jobba nära patienterna och du har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. Du ska trivas med att arbeta på ett flexibelt och noggrant sätt och van att ta egna initiativ och kanorganisera ditt arbete självständigt.
Du tycker om att samarbeta med olika yrkeskategorier och ser möjligheter och hittar lösningar på problem som uppstår samt i att vara med och utveckla verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Vita stråket 12 (visa karta
)
413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 6, Specialistmedicin, Lungmottagning Sahlgrenska Jobbnummer
10010465