Undersköterska Vaksala Södra hemtjänst
Uppsala kommun, Avd hemvård / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-03-06
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du arbeta nära människor och bidra till att varje dag göra skillnad i deras vardag? Som undersköterska inom Vaksala Södra 1 hemtjänst blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag som tillsammans skapar trygg, individanpassad och kvalitativ omvårdnad för våra brukare. Välkommen med din ansökan!
Vaksala Södra hemtjänst är uppdelad i två verksamheter, där du kommer att ingå i Södra 1. Här arbetar vi nära våra brukare och lägger stor vikt vid ett gott bemötande, hög kvalitet och ett professionellt utfört arbete. Vi stöttar varandra i det dagliga samarbetet och strävar efter en arbetsmiljö där omtanke, utveckling och laganda är självklara delar av vardagen.
Arbetet är varierat och omfattar både serviceinsatser som städ och tvätt samt personlig omvårdnad och delegerade HSL-uppgifter i nära samarbete med legitimerad personal.
Våra brukare bor i egna lägenheter och villor inom området. Du cyklar mellan besöken, vilket gör det enkelt att ta sig fram och underlättar arbetet i vardagen.
Ditt uppdrag
Som undersköterska inom hemtjänsten kommer du att arbeta med många olika arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarens individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor.Vi erbjuder ett flexibelt arbetsschema med både dag- och kvällspass och där alla i teamet arbetar varannan helg. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag som samarbetar tätt med sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast för att säkerställa att våra brukare får en trygg, individanpassad och kvalitativ omvårdnad. Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Genomförd undersköterskeutbildning samt intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datorvana och förmåga att dokumentera enligt gällande rutiner och riktlinjer.
• Erfarenhet av att arbeta med delegerade arbetsuppgifter inom vård och omsorg.
• Förmåga att cykla i tjänsten och trivas med att ta sig mellan brukare med cykel
Utöver ovanstående kvalifikationer söker vi dig som har mod att agera självständigt och efter din egen övertygelse. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och kan snabbt justera både synsätt och arbetssätt när situationen kräver det, samtidigt som du ser möjligheter i förändringar. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd i dina kontakter och kommunicerar på ett sätt som bidrar till att konflikter löses konstruktivt. Vidare är du serviceinriktad och bemöter andra på ett lugnt, uppmärksamt och tillmötesgående sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Hélen Mårtensson Edfalk, Verksamhetschef , 018-7261737
Facklig företrädare: Kommunal, 010 442 82 02
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-7263994
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
