Undersköterska Vaksala Södra hemtjänst - Vikariat 6 månader
Uppsala kommun, Avd hemtjänst / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-07-10
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad för människor varje dag? Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där du hjälper människor att känna sig trygga i sin vardag. Du arbetar nära brukarna och blir en viktig del av deras liv. Nu söker vi en undersköterska för ett vikariat på heltid under 6 månader.
Som undersköterska arbetar du hemma hos brukarna. Därför är det viktigt att du trivs med att besöka olika hem och möta människor med olika behov och livssituationer. Arbetet innehåller både omvårdnad och praktiska uppgifter. Du arbetar dag- och kvällstid samt varannan helg.
Vi utgår från Vaksala Södra hemtjänst som består av två verksamheter som arbetar i områdena Johannesbäck och Årsta Södra. Du kommer främst att arbeta i Johannesbäck, men vid behov kan du även få stötta verksamheten i Årsta Södra.
För att kunna ta dig mellan brukarna behöver du kunna cykla året runt. Vi erbjuder välskötta och bra utrustade cyklar så att du kan cykla tryggt och säkert även när vädret är sämre.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som undersköterska hjälper du brukarna med personlig omvårdnad och vardagliga sysslor som måltider, hygien, städning och inköp. Du utför också delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska eller annan legitimerad personal. En viktig del av arbetet är att dokumentera enligt gällande regler och rutiner.
Du ger stöd till både brukare och anhöriga och bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen. Tillsammans arbetar vi för att ge en trygg och professionell omsorg.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift, hör- och läsförståelse
Du kan cykla i alla väder
Du känner trygghet vid delegeringDina personliga egenskaper
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är lugn och behåller fokus även i stressiga situationer. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Hos oss samarbetar vi, hjälper varandra och visar respekt för både kollegor och brukare. Du får stöd av erfarna chefer och ett ledarskap som ger dig goda möjligheter att utvecklas i ditt arbete.
Välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen kontakta:
rekryterande chef: Helén Mårtensson Edfalk 018-7261737
rekryteringsenheten:
V 29. 018-7263957
V.30-31. 018-7260044
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemtjänst Kontakt
Verksamhetschef
Helén Mårtensson Edfalk +467261737 Jobbnummer
9998866