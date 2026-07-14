Undersköterska/utbildad vårdbiträde till Bjärkegården, vikariat
Alingsås kommun, Äldreboende Bjärke / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2026-07-14
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Bjärkegårdens äldreboende ligger i Sollebrunn och är ett boende för både demenssjuka och personer med fysiska funktionsnedsättningar. Boendet består av sju stycken avdelningar med 66 boendeplatser. Runt Bjärkegården finns flera fina uteplatser och grönområden. På en av uteplatserna har vi hönor som går lösa sommartid, vilket är ett uppskattat inslag. En av våra avdelningar har dessutom en huskatt.
Vi söker nu en undersköterska eller vårdbiträde för ett vikariat på 80%. Vikariatet sträcker sig 6 månader, med möjlighet till förlängning.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bland annat:
• Kompetensutvecklingsplan
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Arbetet hos oss består av att stötta våra omsorgstagare i deras vardag genom att ge en god och individanpassad omsorg utifrån deras behov. Vårt mål är att skapa en trygg och meningsfull vardag för var och en som bor hos oss. Du kommer huvudsakligen att arbeta med omvårdnad, service, social samvaro samt dokumentation och rapportering enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. För undersköterskor ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal.
I rollen är du flexibel och ansvarstagande då arbetsdagarna kan innehålla allt från personlig omvårdnad och praktiskt stöd till social samvaro och att finnas där för den som behöver. Som undersköterska kan uppdraget även omfatta delegerad läkemedelshantering, deltagande i välkomstsamtal, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner samt kontakt med anhöriga.
Du arbetar schemalagd tid dag, kväll och helg och har möjlighet att vara med och påverka din schemaläggning. Samplanering mellan avdelningarna på Bjärkegården är en naturlig del av arbetet i enlighet med Alingsås kommuns bemanningsstrategi.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska eller vårdbiträde
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• bor i närområdet eller ha tillgång till bil eller motsvarande, då kollektivtrafiken till Sollebrunn är begränsad
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
Vi tror att du är en trygg och ansvarstagande person med ett professionellt förhållningssätt. Du trivs med att samarbeta, bidrar till ett gott arbetsklimat och möter både omsorgstagare och kollegor med respekt och lyhördhet. När vardagen förändras har du lätt för att anpassa dig och ser lösningar utifrån omsorgstagarnas och verksamhetens behov.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-17 Eller enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336495". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Äldreboende Bjärke Kontakt
Enhetschef
Heidi Juntoft heidi.juntoft@alingsas.se +4632216833 Jobbnummer
10002762