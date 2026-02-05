Undersköterska Tim-anställning till Barkarby vårdcentral
2026-02-05
Välkommen som Undersköterska för tim-anställning på Barkarby vårdcentral!
Vårdcentralen ligger ett par minuters promenad från Barkarby pendelstation.
Det tar ca 15min till Stockholm C. Barkarby är ett snabbt växande område och med ett perfekt geografiskt läge och tilltalande befolkningsunderlag vill vi erbjuda dig att vara med och utveckla primärvården i denna del av Stockholm. Vi har idag ca 8 200 listade patienter.
Vi är en mellanstor vårdcentral och har nära samarbete och dialog med varandra över professions gränserna. Vi har korta beslutsvägar och stor delaktighet i personalgruppen.
Vi tillhör SLSO och är en mycket trivsam arbetsplats med 25 medarbetare. På vårdcentralen finns läkar- och sköterskemottagning, hemsjukvård, team för psykisk hälsa och laboratorium. Du kan läsa mer om oss på Barkarby vårdcentral.se
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Alla förekommande arbetsuppgifter som undersköterska i vår hemsjukvård som läkemedels givning, KAD-skötsel, sår-omläggning och provtagning. Vi har en väl organiserad hemsjukvård och vill erbjuda den bästa vården. Du arbetar mycket självständigt men även tillsammans med dina kolleger i teamet.
Detta görs utifrån individuella delegeringar där det krävs att du klarar kunskapsprov samt visar praktiskt att du har de kunskaper som krävs för uppdraget.
Anställningsform:
Tim-anställning. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad undersköterska med bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har några års yrkeserfarenhet och är trygg i din kompetens. Du har tidigare erfarenhet från primärvård och hemsjukvård. B-Körkort är ett krav. Du har goda kunskaper i svenska språket.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Gott bemötande till såväl patienter som medarbetare är för oss mycket viktigt.
Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
