Undersköterska till Wasagården
Vadstena kommun, Wasagården / Undersköterskejobb / Vadstena
2025-12-19
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
Visa alla jobb hos Vadstena kommun, Wasagården i Vadstena
Vi söker nu en lagspelare till avdelningen Sjöhem på Wasagården.
På Wasagårdens vård- och omsorgsboende finns det totalt 65 platser fördelat på demensboende, vårdboende och korttidsboende. På Wasagården finns också café och två olika samlingssalar som gör det lätt att samlas och umgås.
Avdelningen Sjöhem har 15 platser för personer med demensproblematik varav en av dom är en växelvårdsplats där 2-4 personer kommer och bor växelvis 1-2 veckor i taget. På Sjöhem arbetar 11 stycken personal på schema med dag- kvälls- och helgtjänstgöring.
Vårt övergripande mål är att ge en god vård och omsorg genom personcentrerad omvårdnad. Detta vill vi uppnå genom exempelvis upprättande av levnadsberättelser och genomförandeplaner för de boende samt arbete med BPDS-registret. Vi erbjuder vardagsaktiviteter, hemtrevlig boendemiljö, trivsamma måltider och mycket utevistelse för de boende.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som undersköterska utför du sedvanliga omvårdnadsuppgifter, utifrån den boendes önskan och behov med kvalitet i fokus.
I ditt arbete ingår dokumentation, vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt ha datavana. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter där du tillsammans med dina kollegor strukturerar upp dagens aktiviteter/uppgifter. Du planerar arbetet i förväg, organiserar och prioriterar arbetet effektivt.
I tjänsten ingår också kvalitets-, arbetsmiljöarbete genom att arbeta gemensamt för de mål som man tillsammans med enhetschef kommit överens om på verksamheten.
Som personal på Sjöhem är det viktigt att vara intresserad och engagerad i arbetet med personcentrerad omvårdnad och den kontinuerliga handledning och utbildning som du kommer att vara delaktig i.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett engagemang samt intresse för äldreomsorg och demensvård. Du är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du är utbildad inom demens, har tidigare erfarenhet av arbete på demensavdelning samt att du är bekant med arbetet kring BPSD-registret.
Vidare har du förmågan att skapa goda relationer, har ett gott bemötande och är respektfull. Du är positiv och kan skapa tillit och trygghet för de boende. Du har god samarbetsförmåga, är självständig samt ansvarstagande både i arbetet gentemot de boende men även i arbetsgruppen. Då arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296947". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena kommun
(org.nr 212000-2825) Arbetsplats
Vadstena kommun, Wasagården Kontakt
Enhetschef Wasagården 1
Karin Jonasson karin.jonasson@vadstena.se 010-234 7280 Jobbnummer
9655287