Undersköterska till Wadköping Hemtjänst
2025-12-29
Hej där! Är du också en självgående lagspelare som vill komma till en erfaren grupp? Hos oss är arbetet varierande och givande! Vi arbetar för en god arbetsmiljö där du ska trivas. Vi är dessutom en arbetsplats i utveckling och förändring. Till våren kommer vi flytta till nya fina lokaler där vi kommer utveckla nya arbetssätt och arbeta för en mer digital hemtjänst. Vill du vara med på den resan tillsammans med oss? Då är du varmt välkommen!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som undersköterska hos oss arbetar du med det mest meningsfulla vi vet; att stödja människor i deras dagliga liv i deras hemmiljö. Hos oss ligger fokus på att ta tillvara på individens egen förmåga och resurser.
Här välkomnas du av ett team av andra undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden och arbetsterapeuter. Alla med samma huvudsyfte, nämligen att finnas där för de vi stöttar. Du har ett särskilt ansvar för dina kunder utifrån din roll som fast omsorgskontakt men all personal tar ett gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget.
Vi är stolta över den gemensamma värdegrund som genomsyrar omvårdnadsarbetet. Alla medarbetare arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där det är kunden som ska vara i centrum. Kundens behov, resurser och vilja ska styra målen för rehabilitering.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter såsom matlagning, städning, tvätt och inköp
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med teamet
• upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med kunden
• samverka med anhöriga och andra i kundens nätverk, till exempel sjuksköterskor och arbetsterapeuter
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• vara fast omsorgskontakt och upprätta samt följa upp genomförandeplaner
Om arbetsplatsen
Wadköping hemtjänst ligger alldeles intill den gröna oasen Stadsparken och vi är ungefär 40 medarbetare på enheten. Området som verksamheten täcker är ett lugnt och trivsamt område samt även centrala Örebro, där vi cyklar till samtliga kunder. Vår nya arbetsplats Hälsokvarteret Wadköping ligger inte långt ifrån våra nuvarande lokaler. Där planerar vi att skapa framtidens hemtjänst!
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta kunder på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi uppskattar även om du kommer med egna idéer på hur verksamheten kan utvecklas. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med kunden och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• kunna cykla
Meriterande:
• erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystem
• tidigare insulindelegering
• erfarenhet av att vara fast omsorgskontaktTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 4
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 januari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
