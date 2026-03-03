Undersköterska till Vuxenpsykiatriavdelning 57 psykos Helsingborg
Letar du efter ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att utvecklas i både yrkesroll och som person? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi välkomnar nu en undersköterska till vårt sammansvetsade team på avdelning 57.
Psykosvården i verksamhetsområde Vuxenpsykiatrin Helsingborg består av tre öppenvårdsmottagningar placerade i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm samt en enhet som bedriver heldygnsvård och dagvård, placerad i Helsingborg. Avdelning 57 är en heldygnsavdelning med 18 vårdplatser för patienter med psykossjukdomar samt förstagångsinsjuknande i psykos. Patienterna vårdas frivilligt eller enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). På avdelningen är vi cirka 30 medarbetare och gruppen består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, läkare, medicinsk sekreterare, enhetschef och servicevärd.
Avdelning 57 är belägen utanför sjukhusområdet vid Pålsjö skog, något som gynnar vården av patienterna och gör det lätt för personal att parkera precis utanför. Avdelningen är utformat speciellt för patienter med psykossjukdom och har stora öppna ytor, luftiga rum och atriumgård. Vi har ett mycket tätt samarbete med Helsingborgs psykosmottagning som ligger vägg i vägg och där vi har möjlighet till dagvård som innefattar bland annat fysioterapeut och arbetsterapeut som möjliggör bedömning, aktivering och rehabilitering av patienterna på ett omfattande sätt.
Vi ställer om till titeln undersköterska och kommer över tid fasa ut titeln skötare inom alla våra verksamheter inom psykiatrin. Att titeln förändras kommer inte förändra behovet av specialistkompetens inom psykiatri. Specialistkompetensen är fortsatt väldigt viktig. Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats med att se över vad som behövs för fortsatt kompetensutveckling, ökad yrkeskunskap och utvecklingsmöjligheter kopplat till patientarbetet.
Vi har nu möjlighet att välkomna en undersköterska för tjänstgöring dag, kväll och varannan helg. Hos oss får du arbeta på en stimulerande arbetsplats med hög kompetens och ett gott samarbetsklimat.
Som undersköterska kommer du få möjligheten att arbeta med en stor variation av arbetsuppgifter. I din roll arbetar du nära patienten och deltar i det arbete och rutiner som finns kring omvårdnad, samtal och stöd till patienterna. Det är också undersköterskorna som har stor del i det vardagliga arbetet på avdelningen. Varje dag inleds med att vi strukturerar upp arbetsuppgifterna för dagen under rond och/eller teammöte. Hos oss prioriterar vi det nära omvårdnadsarbetet och tiden med patienterna högt.
Undersköterskor och sjuksköterska arbetar nära varandra och hjälps åt med det administrativa arbetet för att alla ska finnas till hands för patienterna. I din roll som undersköterska är du kontaktperson åt en eller flera patienter där du är en aktiv del av patientens vård på avdelningen.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan visa upp giltigt bevis från Socialstyrelsen. Det innebär att du har godkänd gymnasial vård- och omsorgsutbildning (2500 poäng), godkänd vård- och omsorgsutbildning via Komvux (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation är goda språkkunskaper i svenska både i tal som skrift ett krav. Du behärskar också grundläggande medicintekniska moment på undersköterskenivå såsom venösa provtagningar, puls och blodtrycksmätning samt EKG-undersökningar och sårvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som skötare och/eller undersköterska. Sökande som idag innehar tillsvidareanställning med yrkestitel skötare kan ansöka och får vid eventuell anställning behålla yrkestitel (dock längst till 2033 då titeln skötare upphör inom våra verksamheter).
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri eller av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa, framför allt psykosvård. Därutöver är goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior fördelaktigt.
Du har ett genuint intresse för den psykiatriska omvårdnaden och du sätter alltid patienten i fokus. Vi tror att du som person är trygg och stabil, det är viktigt att du kan behålla lugnet och har ett lågaffektivt bemötande i stressiga situationer. Med hög service- och ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga bemöter du ödmjukt den situation patienten och de anhöriga står inför. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga undersköterskebevis från Socialstyrelsen om du har hunnit få det eller examensbevis till ansökan eller ett intyg som visar att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Om du inte erhållit beviset ännu ges du en titel som omvårdnadsassistent psykiatri i avvaktan på detta.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
