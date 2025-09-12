Undersköterska till Villaryds hemtjänst
2025-09-12
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi söker nu en undersköterska till Villaryds hemtjänst.
Inom hemtjänsten har vi en föränderlig arbetsplats där vi dagligen möts av nya spännande utmaningar. Hemtjänsten i Lycksele kommun bedrivs i kommunens egen regi. Som medarbetare behöver vi ha ett professionellt förhållningsätt och ett trevligt bemötande. Som verksamhet behöver vi ha en god kontinuitet. Vi vill vara en utförare man vill använda sig av och välja!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra service- och omvårdnadsinsatser i den enskildes hem. I dina arbetsuppgifter ingår personlig omvårdnad, ledsagning, promenader och andra hushållsuppgifter. Du kommer att arbeta med människor med olika behov och förutsättningar. Jobbet innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som känner stolthet för yrket och som vill leverera god omvårdnad och service. Undersköterskeutbildning är meriterande, liksom erfarenhet från hemtjänst eller äldreomsorg. B-körkort och körvana är ett krav för tjänsten.
Det mesta av arbetet sker ensam och därför är det viktigt att du är ansvarstagande, lyhörd för den enskildes behov och att du snabbt kan ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Du ska även ha ett gott bemötande och en god empatiskt förmåga. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på Villaryds hemtjänst? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1205, senast 2025-09-25. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Företrädare för Kommunal
Erika Hasselvik lycksele.vasterbotten@kommunal.se 010-442 96 93 Jobbnummer
