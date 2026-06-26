Undersköterska till Västergården i Uppsala - vikariat
Uppsala kommun, Avdelning för boenden / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-06-26
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vi söker en undersköterska till ett föräldravikariat på cirka ett år till Västergården i Svartbäcken, Uppsala. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad i vardagen, samtidigt som du tillsammans med engagerade kollegor utvecklar verksamheten.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete där du varje dag bidrar till livskvalitet för våra boende. Du ingår i ett engagerat team med ett gott arbetsklimat där samarbete, respekt och lärande står i fokus.
Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet och ger dig möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du är med och påverkar arbetssätt och kvalitet i omsorgen.
Om rollen
Som undersköterska hos oss har du en central roll i den dagliga omsorgen. Du möter brukarna i deras vardag och bidrar till trygghet, värdighet och livskvalitet genom ett professionellt och personligt bemötande.
Dina arbetsuppgifter:
• Utföra personlig omvårdnad och serviceinsatser
• Utföra delegerade arbetsuppgifter från legitimerad personal, exempelvis läkemedelshantering
• Dokumentera enligt socialtjänstlagen
• Skapa och upprätthålla goda relationer med brukare, anhöriga, kollegor och andra yrkesgrupper
• Aktivt delta i teamarbetet kring brukaren
Du är också delaktig i att utveckla både verksamheten och dig själv tillsammans med dina kollegor.
Kvalifikationer
Skallkrav:
• Utbildning som undersköterska med skyddad yrkestitel
• Du behöver självständigt och utan hinder kunna kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligen. Det är ett krav för att säkerställa patienternas säkerhet och rätt dokumentation i arbetet.
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
• Förmåga att ta emot och arbeta utifrån delegering
Meriterande:
• Delegering inom exempelvis trak, sond eller insulin
• Erfarenhet av demensvård
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar initiativ och driver arbetet framåt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och arbetar lyhört tillsammans med andra. Vidare har du en helhetssyn i ditt arbete och fattar beslut med verksamhetens bästa i åtanke.
Om arbetsplatsen
Västergården är ett vård- och omsorgsboende med 50 lägenheter fördelade över tre plan. Här erbjuder vi både demens- och omvårdnadsplatser i en verksamhet som genomsyras av personcentrerad vård och omsorg.
Hos oss står den enskildes behov, värdighet och självbestämmande alltid i fokus. Vi arbetar i team och värnar om ett gott samarbete där vi lär av varandra och hela tiden strävar efter att utvecklas.
Vi finns centralt i Uppsala med närhet till fina promenadstråk vid Fyrisån, vilket ger goda möjligheter till utevistelse och bidrar till en trivsam miljö för både boende och medarbetare.
Arbetstiden är förlagd till dag och kväll samt varannan helg.
Läs mer om Västergården
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
V.26-29: Maria Renlund, Verksamhetschef, 018-7278677.
V.31-33: Monica Sjögren, Verksamhetschef, 018-7263493.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning:
V.26-29: Bianca Gideback, rekryterare, 018-7263957.
V.30-33: Kontaktcenter på 018-727 00 00, så blir du kopplad till någon som är i tjänst.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning för boenden Kontakt
Verksamhetschef
Monica Sjögren 0187263493 Jobbnummer
9980749