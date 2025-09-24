Undersköterska till vårt labb och reception
Vi söker en engagerad och omtänksam undersköterska till vårt team för arbete på labb och i receptionen, som bemanningstjänst på våra tre vårdcentraler: Läkargruppen Mölndalsbro vårdcentral Mölndal, Distriktsläkarna Mölndal och Distriktsläkarna Kviberg.
I arbetet ingår sedvanligt arbete på vårdcentralens laboratorium och bemanning av reception. I receptionen träffar du många av våra patienter och du är vårt ansikte utåt. En viktig del är också att ta hand om och fylla på material, ta emot leveranser och se till att arbetet flyter på för alla. Du kommer även att utföra vissa administrativa uppgifter. Meriterande är om du har it-vana.
I dagsläget har vi cirka 70 medarbetare på Distriktsläkarna AB, som ser fram emot att få dig som kollega. Hos oss arbetar ST-läkare, specialister i allmänmedicin, psykologer, undersköterskor, sekreterare och sjuksköterskor, de flesta med olika specialistkompetens. Vi har god tillgänglighet och våra patienter har lätt att få kontakt med oss.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet från primärvården. Du har goda kommunikationsförmågor, trivs med att arbeta i team och möter både patienter och kollegor med empati och ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Hos oss får du arbeta i en trygg och utvecklande miljö med tydligt patientfokus. Vi ser våra medarbetare som vår största tillgång och värnar om en god arbetsmiljö där du kan påverka din vardag och utveckla dina intresseområden. Vårt mål är att vara en arbetsplats som skapar arbetsglädje, delaktighet och förtroende hos både personal och patienter.
Vi erbjuder kollektivavtal och förmåner enligt gällande avtal.
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till verksamhetschef Karolina Karlborg-Cepeda
Mailadress: karolina.k@lakargruppen.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: karolina.k@lakargruppen.se Omfattning
