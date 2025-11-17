Undersköterska till vårdenhet E, Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-11-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Medicinsk vårdenhet E, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen till en enhet med stort hjärta!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska ansvarar du tillsammans med sjuksköterskan för att patienten får en god omvårdnad under sin vistelse hos oss. Omvårdnaden ges utifrån de individuella behov som patienten har och det är viktigt att dialog och samspel med patienten alltid sker på ett professionellt och respektfullt sätt, där patientsäkerheten är vår högsta prioritet. I arbetet ingår den basala omvårdanden av patienten både på vårdavdelning och på hjärtintensiven och innefattar NEWS-kontroller, provtagning, delta i omvårdnadsronder samt dokumentation.
Din blivande arbetsplats
Medicin E är medicinklinikens största enhet med en vårdavdelning, hjärtintensiv samt en kranskärlsenhet. I anslutning finns också vår pacemakerenhet, hjärtmottagning samt AK-mottagning. Vi arbetar med att utreda och behandla olika hjärtsjukdomar såsom exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier. Vi vårdar även patienter inför och efter olika typer av hjärtoperationer. På vårdavdelningen har vi 16 vårdplatser fördelat på två vårdlag. Publiceringsdatum2025-11-17Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har flera års erfarenhet i yrket. Vi ser gärna att du har stort intresse för hjärtvård och har tidigare erfarenhet av arbete på vårdavdelning och gillar att utvecklas och lära nytt.
Som person är du trygg i din yrkesroll och är flexibel. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, tar initiativ och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi värderar en god samarbetsförmåga och engagemang i arbetet högt vilket bidrar till en bra arbetsmiljö på vår arbetsplats. Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi strävar efter att ligga i framkant och erbjuda bästa tänkbara vård till våra patienter. Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete i en arbetsgrupp med god sammanhållning och laganda. Vi har ett gott samarbetsklimat där vi värnar om teamarbete och arbetar aktivt med personcentrerad vård. Att arbeta med hjärtvård är spännande och det finns alltid något nytt att lära. Vi bedriver förbättringsarbeten på alla enheter och vi är måna om ständig utveckling.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning, heltid med arbete dag, kväll och helg.
För att få en bra start får du en anpassad introduktion och bredvidgång utifrån dina erfarenheter.
Vi jobbar tätt tillsammans med patienten för att ge god och professionell vård.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta våra vårdenhetschefer:
Eva-Marie Ebefors, tel: 010-242 19 52, eva-marie.ebefors@rjl.se
Pia Junelind Klang, tel: 010-242 19 58, pia.junelind.klang@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2 december 2025. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1597/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9607180