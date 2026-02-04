Undersköterska till Vårdcentralen Ystad
Region Skåne, Primärvården / Undersköterskejobb / Ystad Visa alla undersköterskejobb i Ystad
2026-02-04
Gör skillnad. Varje dag.
Är delaktighet, utveckling och fokus på patienten en självklarhet för dig? Söker du ett arbete som både är stimulerande och där du har möjlighet att utvecklas både i din profession och som person? Då kan du vara den vi söker!
Välkommen till Vårdcentralen Ystad och 70 engagerade medarbetare som alla arbetar för att erbjuda högkvalificerad primärvård och god tillgänglighet till våra listade patienter. Här finns en bred kompetens inom hälsa och sjukvård där vi även arbetar aktivt med förebyggande vård, för att stärka det friska och uppmuntra patienten att ta ansvar för sina levnadsvanor och hälsa.
Vi erbjuder ett komplett primärvårdsutbud och arbetar tvärprofessionellt där sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, medicinska sekreterare, undersköterskor, dietist, kurator och psykolog samarbetar med patienten i centrum.
Vårdcentralen har även ett antal utbildningsplatser inom olika yrkeskategorier. På vårdcentralen finns många medarbetare som arbetat här i flera år, samtidigt har vi har också ett antal nyare medarbetare. Detta ger en bra och kreativ kombination av både erfarenhet och nytänkande där vi tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet och en god arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en undersköterska som är trygg i sin yrkesroll och har ett stort intresse för primärvård.
Som undersköterska arbetar du med provtagning samt andra förekommande laboratorieuppgifter, som exempelvis registrering av provsvar och kvalitetssäkring av rutiner på laboratoriet. Du tar både prover som testas direkt på vårdcentralen samt hanterar prover och odlingar som skickas i väg. I arbetsuppgifterna ingår även EKG, blodtryckskontroller, enklare omläggningar, suturtagning samt assistera läkare vid undersökningar och mindre operationer. Vidare ansvarar du för att allt är hygieniskt genom att desinficera och rengöra verktyg och utrustning samt hålla ordning i undersökningsrummen. Du kommer även hantera viss administration samt sköta beställningar av bland annat material och tvätt. Du får även möjligheten att vara delaktig och drivande i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Om du har erfarenhet av annat arbete som också utförs inom primärvården är vi öppna för att diskutera lösningar där din kompetens kan tas tillvara på.
Vi strävar alltid efter att bemöta patienter utefter deras behov och med vår samlade kompetens hjälpa dem på bästa sätt.
Som ny medarbetare erbjuder vi en bra introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Då vi är en stor vårdcentral finns det mycket goda möjligheter för dig att utvecklas i din yrkesroll. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel, oaktat om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har goda språkkunskaper i svenska såväl i tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som undersköterska inom primärvården samt erfarenhet av blodprovstagning och e-lab. Du har även goda kunskaper i journalsystemet PMO.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för primärvård. Du som söker har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i tvärprofessionella team. Därutöver är du strukturerad, noggrann och har ett flexibelt förhållningssätt till att arbeta under föränderliga omständigheter. Som person är du positiv, inlyssnande och tydlig i din kommunikation.
Personen vi söker är trygg och flexibel i sin yrkesroll och trivs med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med kollegor från olika yrkeskategorier. Du verkar för att alla våra patienter alltid ska få ett bra bemötande och ett professionellt omhändertagande. Vi är måna om att hitta rätt person, så stor vikt kommer därmed att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
