Undersköterska till Vårdcentralen Sorgenfri i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-03-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdcentralen Sorgenfri är centralt belägen i Malmö och har en god teamanda. Här arbetar vi för en bättre hälsa och livskvalitet för våra patienter genom god tillgänglighet, ett gott bemötande och hög kompetens.
Hos oss finns specialistläkare i allmänmedicin samt ST-läkare som arbetar med stöd av undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har även distriktssköterskor och specialistsjuksköterskor med egna specialistmottagningar samt psykologer och en kurator. Därtill finns en dietist på plats i verksamheten och vi har tillgång till arbetsterapeut samt fysioterapeuter lokaliserade på Abels Rehab vid Möllevångstorget.
På Vårdcentralen Sorgenfri strävar vi efter ett professionellt bemötande med patienten i fokus, där vi alla tar ansvar och ställer upp för varandra och hjälps åt i ett varmt arbetsklimat. Här möts du av en verksamhet där medarbetarna trivs, är delaktiga och stolta över sin arbetsplats.
I rollen som undersköterska arbetar du med provtagning av patienter och kontroller inför läkarbesök, assisterar vid olika ingrepp och undersökningar samt fyller på med material i våra mottagningsrum. Du utför även beställning av personalkläder samt material till labb, packar upp beställt material samt tar ansvar för till exempel öronrum och akutrum. Vid behov kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella, och vi hjälps åt där det behövs.
Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter med kompetensutveckling.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning sjukvård/akutsjukvård. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du som söker har primärvårdserfarenhet samt erfarenhet av blodprovstagning, laboratoriearbete och övrigt mottagningsarbete. Vidare är kunskap i vårt journalsystem PMO och Pasis önskvärt.
Som person är du positiv, lyhörd och ansvarsfull. Du värnar om att sätta patienten i första rummet och har enkelt för att se när initiativ behöver tas. Vidare har du lätt för att samarbeta och värdesätter goda relationer med dina arbetskamrater. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311712".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Verksamhetschef
Per Geijer 0724-62 54 28
9798459