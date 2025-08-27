Undersköterska till Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs
2025-08-27
Med närhet till havet och naturen på Kullahalvön ligger Vårdcentralen Sjöcrona placerad i pittoreska Höganäs, i nordvästra Skåne. Vårdcentralen ligger i Höganäs med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.
Vi är en ackrediterad hälsovalsenhet med cirka 9 400 listade patienter. På vårdcentralen är vi idag ungefär 35 medarbetare inom olika professioner såsom sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, psykologer, dietist, medicinska sekreterare och specialister i allmänmedicin. Vi har flera sjuksköterskeledda mottagningar såsom diabetes, astma/KOL, hypertoni, förmaksflimmer och äldrevård. Vi har även riktade hälsosamtal för 40, 50 och 70-åringar samt hälsosamtal för personer med funktionsnedsättning.
Hos oss är arbetsmiljön god, medarbetarna tar stort ansvar för verksamhetens utveckling, kvalitet och den sociala miljön. Vi har även ett väl utbyggt rondsystem där vi arbetar i tvärprofessionella team. Vi arbetar regelbundet med förbättringsarbete och har många nya och roliga projekt att se fram emot. Vi arbetar tätt tillsammans med regionens andra vårdcentral i Höganäs, Vårdcentralen Delfinen och har samma verksamhets och enhetschef.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Vi ser med glädje fram emot att kunna förstärka undersköterskegruppen med dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt team.
Arbetet som undersköterska är stimulerande och utmanande. Du utför vanligt förekommande undersköterskeuppgifter inom primärvården såsom att assistera läkarna i deras mottagning med provtagning, EKG osv. Du erbjuds en individanpassad introduktion tillsammans med väl inarbetade och omtänksamma kollegor. Du har intresse för att dela med dig av dina kunskaper och tycker det är stimulerande att driva och delta i enhetens förbättringsarbete. Vi är positiva till kompetenshöjning för medarbetarna och tillsammans utvecklar vi vår verksamhet inom uppdragets ramar. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är undersköterska. Har du tidigare arbetat i primärvården är detta meriterande. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du även goda kunskaper i engelska är detta en fördel, likaså om du har datorvana och intresse för IT. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av journalsystemet PMO. Därutöver är B-körkort också önskvärt.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett intresse för primärvård. Vi hoppas att du, tillsammans med oss, vill påverka och utveckla såväl ditt eget arbete som verksamheten i stort. Den här tjänsten ställer krav på att du både kan samarbeta och arbeta självständigt. Egenskaper som vi värdesätter är att du är flexibel, har god självkännedom, är ansvarstagande och lyhörd gentemot patienter och kollegor. Du verkar för en god stämning i teamet och ditt sätt att samarbeta med kollegor samt omgivning sker på ett prestigelöst sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
