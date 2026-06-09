Undersköterska till Vårdcentralen Gullviksborg, Malmö
Region Skåne, Primärvården / Biomedicinjobb / Malmö Visa alla biomedicinjobb i Malmö
2026-06-09
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Vårdcentralen Gullviksborg ligger i ett stadsområde söder om Malmö, med goda bussförbindelser och nära både yttre och inre ringleden för dig som kör bil. Vårdcentralen har idag cirka 7 300 listade patienter och vår barnavårdscentral (BVC) har cirka 750 barn listade. BVC Gullviksborg ingår i Familjecentralen Nydala, som är strategiskt placerad vid Nydalatorget. Vi arbetar nära Familjehusets övriga verksamheter öppna förskolan, barnmorskemottagningen och socialrådgivningen. I denna dynamiska och mångkulturella del av Malmö är Familjehuset en viktig aktör i barnfamiljers vardag.
Som familjecentral riktar vi oss till föräldrar och barn genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Arbetet utgår från barnfamiljens behov och hela familjens livssituation, för att kunna bidra till god hälsa hos både barn och föräldrar. På BVC arbetar idag tre sjuksköterskor och arbetet hos oss är både varierande och självständigt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en undersköterska alternativt biomedicinsk analytiker till oss på BVC Gullviksborg! Som en del av tjänsten har du ett övergripande ansvar för labbet i rollen som labbansvarig.
Som undersköterska/biomedicinsk analytiker är dina arbetsuppgifter varierande och utgörs bland annat av arbete med blodprovstagning, EKG, blodtycksmottagning, assistera vid operation, gynundersökning, rectoskopi etc.
Vi arbetar i team med akutundersköterska, akutläkare, akutsjuksköterska, akutsekreterare.
För oss är det viktigt att våra medarbetare har en bred kompetens och klarar av flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Därför satsar vi på individuell kompetensutveckling så att vi tillsammans skapar starka arbetslag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är undersköterska och som uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Alternativt dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Har du arbetslivserfarenhet från primärvården ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som är en social och kommunikativ person som har lätt för att samarbeta och tillför arbetsglädje till dina kollegor. Därtill ser vi att du är ansvarsfull, jobbar strukturerat samt har ett flexibelt sinne med en förmåga att hitta nya lösningar. Du ska tycka om att arbeta laborativt och gärna ha ett tekniskt intresse. Du har stor förståelse för kundens krav och behov samt hur resultatet av vårt arbete påverkar patienten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Anna Krämer, Verksamhetschef 0768-89 06 12 Jobbnummer
9954169