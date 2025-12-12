Undersköterska till Vårdcentralen Finspång
2025-12-12
Vi söker dig som är undersköterska och vill vara med och utveckla framtidens primärvård i Finspång.
Vårt erbjudande
Vårdcentralen Finspång är en del av Primärvårdscentrum inom Region Östergötland och finns sedan 2020 i moderna lokaler i Vårdcentrum Finspång. Här finns även jourcentral, apotek, rehabilitering, närvårdsavdelning, LAH och kommunens korttidsboende, vilket gör nära samverkan möjlig.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke.
Från årsskiftet 2024-2025 bildar Vårdcentralen Finspång och Vårdcentralen Skärblacka ett gemensamt verksamhetsområde för att skapa en mer robust organisation inför framtidens behov. Tillsammans har verksamheten cirka 27 000 listade patienter och runt 120-130 medarbetare.
I Finspång ingår även en filial i Rejmyre samt Jourcentralen Finspång.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat, stimulerande och självständigt arbete där du roterar mellan flera mottagningar: distriktsläkarmottagning, provtagning/laboratorium, jourmottagning och specialistmottagning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat provtagning, assistering av läkare vid olika moment; exempelvis suturering, samt arbete på undersköterskemottagning med blodtryckskontroller, EKG och öronspolning.
Du får egna ansvarsområden och arbetar nära dina kollegor genom kontinuerlig dialog och återkoppling. Tillsammans med andra yrkesprofessioner bidrar du till ett professionellt och tryggt patientmöte - allt för att underlätta patientens väg genom vården.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning mot akutsjukvård, eller som har en annan undersköterskeutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetslivs-erfarenhet där möten och bedömningar av personer med vårdbehov är centrala arbetsuppgifter, gärna från primärvård. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner, arbetssätt och patientflöden. Andra vårdrelaterade utbildningar och fortbildningar är också meriterande, eftersom vi lägger stor vikt vid att ta till vara och vidareutveckla kompetensen inom vårdcentralen. Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift.
Eftersom vår verksamhet bygger på teamarbete söker vi dig som trivs med att samarbeta, kommunicerar väl i både tal och skrift och har lätt för att hantera olika datasystem. Du ser värdet av tydlig och god dokumentation. Du kan arbeta självständigt när situationen kräver det, men också i nära samarbete med kollegor och andra professioner, och du förstår vikten av en god dialog i det dagliga arbetet.
För oss är det viktigt att alla blir sedda, hörda och får möjlighet att komma till tals, både i den närmaste arbetsgruppen och i det större vårdcentralssammanhanget. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom att dela med dig av din personlighet, erfarenhet och kunskap. Du deltar aktivt i förändrings- och utvecklingsarbetet och har en positiv inställning till oförutsedda händelser - hos oss är ingen dag den andra lik.
Du uppskattar en omväxlande arbetsdag - både vad gäller arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Vår undersköterskegrupp är flexibel och arbetar tillsammans för att skapa ett effektivt patientflöde genom professionellt bemötande och god service, såväl gentemot patienter som mot varandra.
Ansökan och anställning
Veckoarbetstid är 37 timmar med rullande schema/ rotationstjänst med dag- och kväll- och helgtjänstgöring. För närvarande arbetar våra medarbetar med rotationstjänst en helg på sex veckor.
Tjänsten är tillsvidare på 100 %. Din huvudsakliga placering kommer vara på Vårdcentralen Finspång men arbete på Vårdcentralen Skärblacka kan förekomma.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1819". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Finspång Kontakt
Tillförordnad vårdenhetschef Hilda Öhman hilda.ohman@regionostergotland.se 010-1042071 Jobbnummer
9642027