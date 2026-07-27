Undersköterska till Vårdcentralen Fagerängen i Trelleborg
Region Skåne, Primärvården / Undersköterskejobb / Trelleborg Visa alla undersköterskejobb i Trelleborg
2026-07-27
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Vill du arbeta på en arbetsplats som genomsyras av ett öppet, positivt och kreativt arbetsklimat? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vårdcentralen Fagerängen är en enhet där vi värnar om varandra och våra patienter. Vi arbetar ständigt med utveckling och att ge en god service till våra listade patienter.
Vi arbetar med stort fokus på tillgänglighet, service och utveckling. Vårdcentralen är belägen mitt i ett bostadsområde i de östra delarna av Trelleborg med goda kollektivtrafikförbindelser och gångavstånd till havet. Vi är en stabil och välfungerande enhet med cirka 30 anställda och 7 000 listade patienter.
Utöver läkarmottagningar har vi kurator, rehabkoordinator, sjuksköterske- och undersköterskemottagning, rökavvänjning, astma/kol-, diabetes-, minnes-, blodtrycks-, distrikts- och äldrevårdsmottagning samt dietistmottagning. Våra medicinska sekreterare arbetar med den administrativa delen i mottagningsarbetet och har även receptionsansvar. Vi samarbetar med Lyftet Rehab för att kunna erbjuda våra patienter tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I din roll som undersköterska hos oss arbetar du parallellt med flera varierande arbetsuppgifter så som provtagning, assistera läkare vid olika ingrepp och undersökningar, ta bort stygn och såromläggningar. Därtill ingår tjänstgöring på Helgmottagningen i Trelleborg.
Tillsammans med engagerade kollegor blir du även delaktig i verksamhetens strategiska arbete, där vi gemensamt tar ansvar för personalfrågor, arbetsmiljö och utveckling och verkar för en god arbetsmiljö och en högkvalitativ vård. Här får du inte bara ett arbete - du får möjlighet att göra skillnad, både för patienter och för verksamheten.
Hos oss får du som ny medarbetare en individuellt anpassad introduktion samtidigt som du får ta del av Primärvårdens Skånes stora introduktionspaket. Tillsammans planerar vi sedan för din vidare utveckling i yrket.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst enligt tidigare programstruktur välkomnar vi dig med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Du har tidigare arbetslivserfarenhet från primärvården.
Du som söker har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärprofessionellt med andra yrkeskategorier. Därtill arbetar du självständigt och är trygg i din yrkesroll och kan skapa förtroende hos patienter och närstående. Som person är du positiv, inlyssnande och tydlig i din kommunikation. Därutöver bidrar du aktivt till utveckling av verksamheten utifrån de behov som finns samt är lösningsinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Har du inte beviset kommer du att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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231 34 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Tanja Stojanovic Lazarevic, Verksamhetschef Tanja.StojanovicLazarevic@skane.se Jobbnummer
10013262