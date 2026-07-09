Undersköterska till Vårdcentralen Anderslöv
Region Skåne, Primärvården / Undersköterskejobb / Trelleborg Visa alla undersköterskejobb i Trelleborg
2026-07-09
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, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Brinner du för framtidens primärvård och vill göra verklig skillnad? Då kan detta vara din nästa stora möjlighet! Hos oss får du inte bara vara med och forma framtidens vård. Du blir en del av ett engagerat team i en helt nybyggd, modern vårdcentral där nytänkande och omtanke går hand i hand. Har du dessutom ett särskilt engagemang för våra äldre patienter? Hos oss möts du av ett omtänksamt team och en miljö där din erfarenhet, värme och kunskap verkligen uppskattas.
Vårdcentralen Anderslöv en välfungerande enhet med en stabil personalgrupp med hög kompetens och väl utarbetade rutiner. Hos oss har vi patienten i fokus samt ett gott socialt klimat som gör att både personal och patienter känner sig välkomna.
Vi arbetar med en teambaserad inriktning där olika professioner samverkar och tillsammans skapar det bästa för våra patienter. Vårdcentralen är indelad i tre team och två gånger i veckan samlas de olika teamen för att diskutera aktuella patientärenden som kräver input från olika professioner. Dessa teamronder ger mervärde inte bara för våra patienter utan även för vår personalgrupp. Teamsamverkan ger arbetsglädje, kunskapslyft och en möjlighet att dela den vårdtyngd som komplexa ärenden kan ge.
Vi är engagerade i den digitala utvecklingen och har bland annat infört för våra patienter att söka vård digitalt. Sjuksköterskan som hanterar ärendet kan välja att chatta, ringa upp eller ha videokontakt med patienten. Detta verktyg blir ett komplement till vår telefoni.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en undersköterska till oss på Vårdcentralen Anderslöv!
Som undersköterska är dina arbetsuppgifter varierande och utgörs bland annat av arbete med blodprovstagning, EKG, blodtyckskontroller, assistera vid operation, gynundersökning och rectoskopi, beställning samt uppackning av förråd och tvätt.
För oss är det viktigt att våra medarbetare har en bred kompetens och klarar av flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Därför satsar vi på individuell kompetensutveckling så att vi tillsammans skapar starka arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral.
Du som söker har ett genuint intresse för primärvård och trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete tillsammans med andra professioner. Som person är du ansvarstagande, flexibel och trygg i din yrkesroll. Du har ett gott bemötande och arbetar alltid med patientens behov i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Har du inte beviset kommer du att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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231 70 ANDERSLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Louise Rijpma, Verksamhetschef louise.rijpma@skane.se 072 237 86 18 Jobbnummer
9998240