Undersköterska till Vårdcentral Norslund/Svärdsjö, Falun
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2025-12-08
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara en i gänget som arbetar på Faluns största vårdcentral? Då är du varmt välkommen att söka till oss! En av våra undersköterskor kommer att påbörja studier till sjuksköterska i januari. Därför söker vi nu en undersköterska till vår vårdcentral. Vårdcentral Norslund/Svärdsjö har cirka 15 000 listade patienter och ungefär 75 medarbetare inom olika yrkeskategorier. Vi erbjuder en trevlig gemenskap där arbetsmiljön är högt värderad och där vi ser styrkan i att vi tillsammans gör det bästa för våra listade patienter. För oss är det viktigt att alla medarbetare får utvecklas i arbetet och att arbetet känns meningsfullt.
Är du sugen på att arbeta i ett högt tempo tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor där patienten är i fokus så tycker vi att just du ska söka dig till oss! I arbetsuppgifterna ingår:
Provtagning
Kontroller som EKG och blodtryck
Spirometri
Egen mottagning med bland annat spirometri, suturtagning, sår och KAD
Assistera läkare vid undersökningar/operationer
Boka in patienter för kontroller/undersökningar
Ansvar för tvätt, förråd, skölja och viss städning
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
har examen från Vård-omsorgsprogrammet eller motsvarande relevant utbildning.
har goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av mottagningsarbete
har programfördjupning Akutsjukvård och Medicin 2
har erfarenhet från arbete inom primärvård
är du stresstålig och är van att ha många "bollar i luften".
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
