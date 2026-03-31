Undersköterska till Vardaga hemtjänst Ekholmen
2026-03-31
Nu söker vi på Vardaga Ekholmen en undersköterska för anställning dagtid måndag till fredag 80% Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Det här får du hos oss:
Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris.
En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb.
Om Vardaga Ekholmen
På Vardaga Ekholmen jobbar vi med trygghetsskapande arbete gentemot våra kunder, detta innebär att vi arbetar med kontinuitet. Kunden ska känna igen personalen och personalen ska känna igen sina kunder. I den mån det går så arbetar du som hemtjänstpersonal hos oss på "din" rad.
Vi utgår ifrån Räknestickans trygghetsboende som ligger beläget mitt i vårt hemtjänst område. Hit är det enkelt att ta sig med kollektivtrafik, på Räknestickan finns också personalutrymmen och vi har också 35 trygghetslägenheter i vårt trygghetsboende.
Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Som undersköterska är du oerhört viktig!
Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
"Det handlar framför allt om möten med människor, att kunna anpassa och läsa vad människor behöver. Du får kollegor och lär dig mycket om samarbete! Det händer ofta mycket roliga saker, aktiviteter och utflykter. Det är ett jobb med mycket skratt." Jirapinya Muangsiri
Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens
Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
"Här finns bra och tydliga värderingar och mål som har guidat mig hela vägen för att kunna utföra mitt arbete på bästa sätt." Raquel Castaneda
Din erfarenhet och kunskap
Krav är att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi tror att du:
• lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 260415 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: maria.malzofflarsson@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
