Undersköterska till vår vaccinationsverksamhet i Skene
Macc People AB / Undersköterskejobb / Mark Visa alla undersköterskejobb i Mark
2025-09-10
MACC People har sedan 2021 vaccinerat över 450 000 personer och öppnade upp i Västra Götaland på uppdrag av Regionen i augusti 2023. Vi täcker stora delar av regionen med både fysiska lokaler och mobila enheter och söker nu inför höstens vaccinationskampanjer förstärkning av undersköterska till vår pop-up verksamhet i Skene.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Du kommer ansvara för och arbeta med vår pop-up verksamhet i Skene där vi både har fysisk mottagning och mobil mottagning. I vår fysiska mottagning utför vi venprovtagning, erbjuder vaccinationer och hälsokontroller och i vår mobila enhet MACC-bilen, en mindre husbil inredd som vaccinationsmottagning som utgår från Kortedala och Borås erbjuder vi vaccinationer och provtagning i de mindre kommunerna runt om.
Vi arbetar på uppdrag av regionen och fokus på vaccination som är subventionerade. Höstens kampanj för Covid och influensa startar i mitten av oktober och avser en period på totalt 9 veckor varav ca 6 veckor är mer intensiva med hög kapacitet och tillgänglighet i form av utökade öppettider.
Arbetsdagarna varierar i längd, dagtid, provtagning sker i regel under förmiddag under eftermiddagar. Under perioden oktober-december har mottagningen öppet 5-7 dagar per vecka samt en till två mobila enheter som även de kommer köra 5-7 dagar per vecka.
Tjänsten är intermittent behovsanställning och passar dig som önskar arbeta sporadiskt, möjlighet till fortsatt arbete finns även efter höstens kampanj.
Start enligt överenskommelse, vi arbetar med löpande urval vid denna rekrytering.
Du ansvarar för att:
Assistera vid vaccinering för ex. TBE, bältros, HPV, säsongsinfluensa, påfyllnad av befintligt grundskydd och covid
Vårdrådgivning
Enklare journalföring
Hantering av betalning
Enklare inventering
Rapportering av KPI:er
Venprovtagning
Hälsokontroller
Din kompetens:
Vi söker dig som är självgående, flexibel, ansvarsfull, socialt utåtriktad och har en utmärkt samarbetsförmåga. Du behöver vara trygg i din roll och kunna hantera venprovtagning.
Krav på skyddad titel som undersköterska eller motsvarande yrkeserfarenhet
Krav på mycket god erfarenhet och vana att ta venösa blodprover
Meriterande med B, B96 eller BE-körkort och körvana för arbete i den mobila enheten.
Meriterande med erfarenhet av journalsystemet MittVaccin alt HLTHY samt Labportalen.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande tjänst i en organisation i tillväxt som alltid sätter patienten och våra medarbetare främst.
En arbetsmiljö som präglas av vilja att utvecklas där vi har roligt tillsammans med kollegor som brinner för sin yrkesroll.
Flexibla arbetstider
Bakgrundskontroller
Som slutkandidat i vår rekryteringsprocess kan du komma att bli bakgrundskontrollerad. Vi genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och rättvis anställning. Vi uppskattar om du vill granska ditt CV noggrant innan du skickar in din ansökan till oss.
För att utföra dessa bakgrundskontroller har vi ett samarbete med 2Secure, ett internationellt säkerhetsföretag, för att säkerställa en trygg och rättvis process.
Tack för din förståelse och ditt engagemang i att göra denna process så smidig och öppen som möjligt.Om företaget
Vi har vaccinerat över 450 000 människor sedan 2021, är ensamt upphandlad vaccinatör för stora delar av Västra Götaland och utvecklar just nu ett unikt koncept för mobil preventiv sjukvård via vår rullande klinik, MACC-bilen.
Jägersrohälsan som är en del av MACC är navet i denna satsning på innovativ mobil sjukvård. Jägersrohälsan finns i rymliga lokaler på Derbyvägen vid Jägersro i Malmö där det bedrivits läkarmottagning i 30 år.
Frågor besvaras av vår rekryteringsansvarige, Rebecka De Geer Paci, tel. 076-317 60 88.
Är du den vi söker och vi den du söker? Vi ser fram emot att höra från dig så fort som möjligt! Ansök genom att klicka på länken, vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ersättning
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se
