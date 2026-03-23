Undersköterska till urologavdelning 50C
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Urologavdelning 50 C är en kirurgisk enhet specialinriktad mot urologi med både planerad och akut verksamhet. Hos oss utreds, behandlas och opereras patienter med sjukdomar i urinvägarna. Vanliga diagnoser är njursten, blåsrubbningar, blås- njur- och prostatacancer.
Ditt uppdrag
Som undersköterska ansvarar du för patientens basala omvårdnad, pre- och postoperativ vård och mobilisering. Du ansvarar även för såromläggningar, stomivård, kateter- och dränagevård, kontroller av vitala parametrar, förebygga fall och trycksår med mera.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Kan du datasystemet Cosmic eller har erfarenhet inom slutenvård / kirurgi-urologi är det meriterande.
Din kompetens
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och jobbar självständigt. Du samarbetar med andra på ett lyhört och respektfullt sätt och är tillmötesgående i ditt bemötande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Utveckling
Vi erbjuder individanpassad introduktion på fem veckor och regelbundna utbildningar (simuleringar med SMART-konceptet, HLR-utbildning, utbildningar i patientsäkerhet med hjälp av TUB-konceptet, reflektioner, miniföreläsningar m.m.). Vi planerar, utför och utvärderar utbildningar för att du ska nå dina mål på bästa sätt.
Trygghet
Här får du vara ny på jobbet, våga ställa frågor, be om hjälp när du behöver och våga säga nej när det krävs. Likabehandling på vår arbetsplats innebär inte "lika för alla", utan att göra skillnad genom att se till människors individuella förutsättningar så som kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla är välkomna att jobba hos oss!
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, Jozsef Marton, jozsef.marton@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS461/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
