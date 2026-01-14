Undersköterska till uppvakningsavdelningen
Uppvakningsavdelningen i Gävle erbjuder postoperativ vård, dygnets alla timmar, till patienter i alla åldrar. Vi har både planerade och akuta patientflöden. Patienterna kommer från alla opererande verksamheter, vilket innebär allt från kortare ingrepp där patienterna kräver mindre postoperativt omhändertagande till mer avancerad kirurgi som kräver postoperativ intermediärvård. Störst andel patienter kommer från centraloperation i Gävle. Mångfalden gör vårt arbete mycket varierande och stimulerande.
På avdelningen är vi cirka 30 medarbetare som tillsammans arbetar för att erbjuda bästa möjliga postoperativa vård. Arbetet karaktäriseras av korta vårdtider i en teknisk arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vi är en modern uppvakningsavdelning under ständig utveckling med starkt fokus på patientsäkerhet, hög kvalité och en god arbetsmiljö. Vi söker nu en undersköterska som vill fördjupa sig inom postoperativ vård. Vill du bli en del av vårt team? Välkommen med din ansökan!
Som undersköterska hos oss kommer du att jobba i ett team tillsammans med andra undersköterskor, grundutbildade och specialistsjuksköterskor, samt narkosläkare. Tillsammans med sjuksköterskan ansvarar du för omvårdnadsarbetet som gör patienten redo att återvända till vårdavdelning eller hemmet.
Som undersköterska kommer du bland annat arbeta med
• patienter med olika nivåer av postoperativt övervakningsbehov
• bedömning och åtgärder enligt A-E
• observationer av patienter med fokus på andning, cirkulation samt smärta
• varierande flöden av patienter i alla åldrar.
Hos oss får du
• individuellt anpassad introduktion
• goda möjligheter till kvalité och kompetensutveckling
• arbeta i en spännande arbetsmiljö tillsammans med stöttande arbetskamrater
• förmånligt nattavtal
• arbetstider som underlättar 11-timmars dygnsvila
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som ser möjligheter i förändring, har god samarbetsförmåga och kommunicerar väl med andra. Du har förmåga att se till helheten, tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt planeringen för hur de ska utföras. Du deltar aktivt i avdelningens utvecklingsarbete och vid patientkontakt är du tillmötesgående och förmedlar en trygghet till patienten. Som person är du lugn och stabil och har förmågan att finna en positiv utmaning i att lösa stressiga perioder.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll, natt samt helg.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska
• inneha erfarenhet av postoperativ vård/nyopererade patienter
• inneha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift
Tycker du arbetet låter spännande? Välkommen med din ansökan.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
