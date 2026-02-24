Undersköterska till Ungdomsmottagningen i city
2026-02-24
Ungdomsmottagningen City
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Ungdomsmottagningen Uppsala City!
Vi söker dig som är intresserad av att möta och arbeta med ungdomar och som är engagerad och har stor förståelse för ungdomars situation.
Denna tjänst kommer att vara placerad vid Ungdomsmottagningen City. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 80% med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ungdomsmottagningarna i Uppsala län har en egen samordnare som driver utvecklingsarbete och bevakar att personalen på länets ungdomsmottagningar får kompetensutveckling och görs uppmärksamma på aktuella frågeställningar.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs mer om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss arbetar du tillsammans med övriga i teamet för att tillgodose patientens behov av medicinsk omvårdnad. Arbetet präglas av varierade uppgifter och det är därför viktigt att du är flexibel och metodisk i ditt arbetssätt. Du jobbar bland annat assisterande vid barnmorske- och läkarbesök, provtagning, blodtryckskontroller och utåtriktat arbete med skolbesök tillsammans med kollegor.
Delar av din tjänst innefattar även administrativa arbetsuppgifter som materialbeställningar, bokningar av patienter, schemaplanering samt koordinering av administrativa processer på mottagningen. Du är en viktig länk i att skapa struktur, flöde och goda förutsättningar för både patienter och kollegor i det dagliga arbetet. Vårt perspektiv på mottagningen är salutogent och vår styrka är det team med olika kompetenser som Ungdomsmottagningen utgör.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erhållet bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen. Erfarenhet av arbete med ungdomar på ungdomsmottagning är meriterande.
Som person ska du vara genuint intresserad av möten med ungdomar. Du som söker är flexibel, prestigelös, har en god kommunikationsförmåga samt tar eget initiativ för bedriva god omvårdnad. Du värderar ditt uppdrag som undersköterska högt och har patienten i centrum samt är empatisk, med vilja och förmåga att se patientens behov. Med ditt engagemang, positiva inställning och samarbetsförmåga så bidrar du till en god arbetsmiljö. Vi ser även att du vill vara med och utveckla mottagningen.
Erfarenhet av mottagningsarbete, provtagning och innehav av labkörkort är meriterande. Det är även en fördel om du har arbetat i administrativa system som Heroma och Agresso.
Vår verksamhet
Ungdomsmottagningen i Uppsala City tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Sammanlagt finns det 9 ungdomsmottagningar i länet som alla riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år som söker hjälp på egen hand. Mottagningen i Uppsala City är belägen i trevliga lokaler centralt i Uppsala. På mottagningen arbetar barnmorskor, kuratorer, undersköterska och läkare. Tillsammans hjälper vi ungdomar som söker oss för att stödja till god hälsa såväl fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt. Vi strävar efter att bemöta varje ungdom respektfullt och kunnigt i en tillåtande atmosfär. Ungdomsmottagningen riktar sig direkt till ungdomar och deras specifika behov.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och arbetet är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Sara Dackmar på e-post sara.fernis@regionuppsala.se
Publiceringsdatum2026-02-24
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi önskar din ansökan senast 10 mars. Bifoga CV, yrkesbevis och andra relevanta bilagor. Vi kommer även begära brottsregisterutdrag då detta är en tjänst där du arbetar med barn- och unga. Observera att rekryteringsprocessen kommer att pausas mellan 2-13 mars, då ansvarig rekryterare är på semester. Vi återupptar processen direkt efter denna period.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
