Undersköterska till Tunagården
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2026-06-30
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Är du nyfiken på nya utmaningar? Nu söker vi dig som vill bidra till att skapa trygg och personcentrerad vård för våra äldre.
Tunagården ligger på Söder, cirka 1,5 kilometer från Eskilstuna centrum. Här har vi nära till grönområden, promenadstråk och en miljö som skapar lugn och trivsel för både boende och personal. Boendet har 129 lägenheter fördelat på 12 enheter, tio demensenheter och två äldreboenden. Tjänsterna har sin grundplacering på äldreboendet men arbete på demensenheten kan förekomma.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta dagtid, kvällar och helger på schema. Du arbetar med sedvanliga omvårdnadsuppgifter, sjukvård, klädvård, lokalvård och arbete med skattningar enligt BPSD. Dokumentation förekommer också och du kommer samarbeta mycket med dina kollegor. Självklart arbetar vi med aktiviteter för de boende som bidrar med trivseln här på Tunagården. Vi har ombudsroller för att fördela ansvar som till exempel förändring, kvalitét och kost.
I tjänsten ingår det att arbeta främjande för vår arbetsgrupps gemenskap! Även om några av oss jobbar natt och andra jobbar dag, kväll och helg så är allas gemenskap avgörande för arbetets kvalitet. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa en meningsfull vardag för våra boende, dag som natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg. Du har erfarenhet av BPSD och är van att dela mediciner. Du är också van vid att dokumentera.
Vi söker efter dig som har ett stort intresse för att ge personcentrerad vård. Du har ett gott bemötande mot våra brukare och är lösningsorienterad när det behövs.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om skyddad titel: För att kunna få en tillsvidaretjänst behöver du visa oss ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du ansöker om det på deras hemsida och vi rekommenderar att du söker det redan nu. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 behöver du bara visa ett tjänstgöringsintyg där titel, anställningsform och anställningstid framgår och som bevisar att du omfattas av övergångsregler för tillsvidareanställda. Om du har ansökt om och väntar på bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, kan vi bara erbjuda dig en visstidsanställning som vårdbiträde på max 3 månader.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs språktest. Inför anställning behöver du även visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Eriksson Semester 28-31 johanna.eriksson14@eskilstuna.se 016-710 10 58 Jobbnummer
9985696