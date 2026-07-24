Undersköterska till Tullbackagården
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2026-07-24
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Tullbackagården är ett äldreboende beläget i hjärtat av natursköna Nora med närhet till den charmiga stadskärnan och den vackra strandpromenaden längs Nora sjön. Här erbjuder vi våra boende en trygg, individanpassad vård och omsorg där varje människa möts med respekt, värme och engagemang.
Nu söker vi engagerade och omtänksamma undersköterskor som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, bidra med din kompetens och varje dag göra skillnad för de människor som bor hos oss.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska på Tullbackagården innebär att du arbetar med vård och omsorg utifrån boendes önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och alltid med stort fokus på kvalitet. Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och chefer tillsammans i ett nära och prestigelöst samarbete. Vi tror på att olika kompetenser kompletterar varandra och skapar de bästa förutsättningarna för våra boende.
Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull och aktiv vardag. På Tullbackagården är aktiviteter en naturlig del av omsorgen och vi erbjuder bland annat vår uppskattade egen kör, sociala aktiviteter och gemensamma stunder som bidrar till glädje, gemenskap och ökad livskvalitet.
Du ansvarar för omvårdnadsinsatser till den boende utifrån beslut, genomförandeplan och vårdplaner. Du arbetar även med delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning. Du ansvar för att arbeta utifrån gällande lagstiftningar, rutiner och policys. Du dokumenterar i vårt journalsystem.Kvalifikationer
Vi söker dig om är utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av äldreomsorg.
För att trivas i rollen som undersköterska på Tullbackagården är det viktigt att du tycker om att samarbeta med andra men även har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. Du behöver vara bra på att anpassa dig till olika situationer och människor samt ha ett lösningsfokuserat synsätt vid förändringar. Vi ser gärna att du är kreativ och tar mycket egna initiativ!
Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med individerna vi är till för, anhöriga, kollegor samt genomföra skriftlig dokumentation.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Urval och intervjuer sker löpande.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora Kommun
(org.nr 212000-2007)
Prästgatan 15 (visa karta
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713 32 NORA Arbetsplats
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Fackliga kontaktpersoner nås via vår växel 0587-81000 Jobbnummer
10010536