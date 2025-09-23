Undersköterska till Trygg-hemgångteamet
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Hälso- & sjukvård, Hemsjukvård Rehab / Undersköterskejobb / Ljusdal Visa alla undersköterskejobb i Ljusdal
2025-09-23
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Hälso- & sjukvård, Hemsjukvård Rehab i Ljusdal Publiceringsdatum2025-09-23Beskrivning
Trygg hemgång är en del av Rehabenheten inom hälso- och sjukvården i Ljusdals kommun, under sektor Välfärd.
Här arbetar cirka 60 medarbetare i olika yrkesroller, i nära samverkan med fokus på individens behov.
Vårt team består av fyra undersköterskor som tillsammans med andra professioner stöttar personer efter sjukhusvistelse. Målet är att skapa trygghet, stärka självständighet och minska behovet av fortsatt omsorg. Som medarbetare har du även en utredande roll i samarbete med biståndshandläggare.Dina arbetsuppgifter
Trygg hemgång ger vård och omsorg i hemmet som en tidsbegränsad, biståndsbedömd insats - ofta efter sjukhusvistelse. Målet är att skapa en trygg och rehabiliterande övergång till vardagen.
Som undersköterska arbetar du självständigt i människors hem och i nära samverkan med andra professioner. Arbetet kräver flexibilitet, god kommunikation och förmåga att hantera föränderliga situationer. Dokumentation och planering sker delvis från kontoret i centrala Ljusdal.
Vill du bidra i ett viktigt skede i människors liv? Sök till vårt engagerade team!Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med körkort B. Vi söker dig som:
Arbetar självständigt och tar ansvar för att lösa uppgifter utan ständig handledning.
Är självgående och har förmågan att planera och strukturera ditt arbete på egen hand.
Är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya situationer och förändrade behov.
Är stabil även i pressade lägen och behåller lugnet när det oväntade sker.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med olika yrkesgrupper.
Är relationsskapande och bygger lätt förtroendefulla kontakter med både kollegor och brukare.
Har god muntlig kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig tydligt i dialog med andra.
Har en god problemlösande och analytisk förmåga och kan snabbt identifiera behov och hitta lösningar.Övrig information
Körkort är ett krav.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Hälso- & sjukvård, Hemsjukvård Rehab Jobbnummer
9521540