Undersköterska till Transplantationscentrum!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-06-09
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Är du undersköterska och nyfiken på Transplantation? Vi söker undersköterskor som vill jobba dag/kväll.
På Transplantationscentrum bedriver vi högspecialiserad vård och vi är den enda vårdavdelningen i Skandinavien som transplanterar alla inre organ, vilket vi är väldigt stolta över. På Transplantationscentrum utför vi transplantationer men även kirurgiska ingrepp på patienter som har en tumör i lever eller gallvägar. Vår verksamhet består av både planerad och akut vård vilket ställer höga krav på ett gott samarbete genom hela vårdkedjan på enheten.
Som undersköterska på transplantationscentrum ges möjlighet att följa patienten hela vägen. Du träffar dem redan preoperativt, förbereder dem inför operation när de är nervösa men hoppfulla, för att sedan återse dem postoperativt, stötta dem i sin återhämtning, tackla eventuella motgångar samt introducera dem till livet som transplanterad och så småningom förbereda dem för hemgång. Ofta får du träffa dem igen när de kommer tillbaka för årskontroller.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss kommer du att utvecklas och lära dig mycket. Som undersköterska på avdelningen arbetar du med både avancerad kirurgisk och medicinsk vård samt med planerade och akut sjuka patienter.
Vi erbjuder ett introduktionspaket med både teoretisk och praktisk undervisning.
Vi tror på en god start vilket innebär en individuellt anpassad introduktionstid på fyra veckor beroende på tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder kompetensutveckling i form av klinikgemensamma föreläsningar och reflektionstillfällen utifrån aktuella ämnen. Konferenser som anordnas internt här på kliniken men även ihop med övriga transplantationsenheter i Sverige är något alla medarbetare får möjlighet att delta på. Vi har ett närvarande ledarskap och när du behöver stöd i ditt dagliga arbete finns alltid en sektionsledare eller en kollega i närheten för att hjälpa dig.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på vår avdelning arbetar du med omvårdnaden av patienter som genomgår en transplantation samt patienter som har en tumör i lever eller gallvägar och är i behov av ett kirurgiskt ingrepp. Du arbetar tillsammans med flera yrkesfunktioner för att ge patienten en god och professionell vård.
Vi har en tydlig arbetsledning där våra sektionsledare ansvarar för den dagliga styrningen.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av sjukhusvård och/eller akutsjukvård. Som person har du god samarbetsförmåga, har lätt för att ta till sig nya arbetsuppgifter och har en vilja att lära sig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation
För VGR‐anställda gäller följande: Endast tillsvidareanställning utan avbrott sedan den 1 juli 2023 ger rätt att behålla titeln undersköterska, mot uppvisande av tjänstgörings‐/arbetsgivarintyg.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bruna stråket 5 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Transplantationscentrum, Avdelning 139 Kontakt
Tf Vårdenhetschef, Anna Olofsson 031-3429347 Jobbnummer
9953823