Undersköterska till Torsgården i Lönashult
2026-05-27
I Alvesta kommun - med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt - får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära - oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund - delaktighet, engagemang och tillit - genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta - för invånare, företag och besökare.
Torsgården är ett trivsamt och välkomnande särskilt boende beläget i natursköna Lönashults , cirka tre mil söder om Alvesta tätort. Boendet består av tre avdelningar - Boken, Eken och Lönnen.
Vår verksamhet är Silviahemscertifierad, vilket innebär att samtliga medarbetare har gedigen grundutbildning i demenskunskap. Arbetssättet är personcentrerat och utgår ifrån de fyra hörnstenarna symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete och kommunikation för att nå högsta möjliga livskvalitet för personen med demenssjukdom och dennes anhöriga.
Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del i att skapa trygghet, omsorg och livskvalitet för de äldre. Du är en person som ser människan bakom behoven och möter varje individ med respekt och värme. I det dagliga arbetet ger du stöd utifrån varje persons behov till exempel:
* stötta vid uppstigning och läggning
* stötta vid måltider
* delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
* uppmuntra till, och delta vid aktiviteter
En viktig del av ditt uppdrag är att samarbeta med kollegor, sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner på boendet. Tillsammans planerar ni dagen och stöttar varandra när det behövs, särskilt under mer krävande pass. Du har också kontakt med anhöriga och bidrar till att skapa en trygghet även för dem.Kvalifikationer
* Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.
* Förmåga att uttrycka sig väl i svenska, i tal och skrift.
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av omsorgsarbete samt kunskap inom demens.
Vi söker dig som har en genuin vilja att göra skillnad för andra och drivs av att skapa trygghet för omsorgstagare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värderar framförallt nedan egenskaper i denna roll:
* Samarbetsförmåga: Anpassar sig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Lösningsorienterad: Hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och kan prioritera bland olika arbetsuppgifter.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister "Utdrag för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328098/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Arbetsplats
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Michaela Månlycke michaela.manlycke@alvesta.se 0472-595628
