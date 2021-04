Undersköterska till thoraxintensiven sommar 2021 - Region Uppsala - Undersköterskejobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Region Uppsala

Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala2021-04-13Verksamhetsområde thoraxkirurgi- och anestesiMed 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetPå thoraxintensivvårdsavdelningen (TIVA) arbetar vi med högteknologisk intensivvård. Vi är en specialistavdelning som utför avancerad behandling och omvårdnad efter planerad och akut thoraxkirurgi. Graden av intensivvård kan variera från behandling med ECMO eller mekaniska hjärtpumpar till sedvanlig intensivvård efter hjärt-lungkirurgi. Avdelningen har 8-10 vårdplatser och ca 100 medarbetare. Vi är en stor arbetsgrupp och har ett tätt samarbete där alla behövs och har fokus på patienten. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i ditt arbete.Ditt uppdragSom undersköterska på thoraxintensiven får du ett spännande och meningsfullt arbete. Du arbetar i team tillsammans med sjuksköterskor och läkare med att patientnära observera förändringar i patientens tillstånd och tillgodose omvårdnadsbehov.2021-04-13Du är undersköterska med yrkeserfarenhet av akutsjukvård/arbete på sjukhus och/eller sjuksköterske-, läkarstudent. Meriterande är erfarenhet av arbete på en intensivvårdsavdelning.Egenskaper vi söker hos dig är att klara stressade situationer, kunna växla tempo, har god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. Du har gott ordningssinne och förmåga att kunna strukturera och planera arbetet. Du ska, efter inskolning, tillsammans med sjuksköterska sköta den patientnära omvårdnaden av en sövd patient i intensivvårdsmiljö. Vi värderar personlig lämplighet högt.Vi erbjuderDu får en individuellt anpassad introduktion med en handledare som ger dig vägledning och feedback. Vi erbjuder sommarvikariat under perioden 31/5-31/8. Tillträdesedatum enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad 100%.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Marie Hellbom Avdelningschef, 018-6114009TIVA koordinator 018-6112559Facklig kontaktperson Kommunal Eva-Marie Wall 018-611 40 11Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100 %, Tillträde 2021-05-31 till 2021-08-31 -Sista dag att ansöka är 2021-05-16REGION UPPSALA5688676