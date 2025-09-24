Undersköterska till thorax intensivvårdsavdelningen
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Thoraxintensivvårdsavdelningen, Thiva är en liten enhet med arbetskamrater i alla åldrar som arbetar tätt tillsammans med patienten i centrum.
Är du en engagerad undersköterska som söker nya utmaningar med varierande arbetstempo och verkligen vill göra skillnad inom Thorax-intensivvården? Då erbjuder vi dig en unik möjlighet att bli en del i vårt dynamiska team på Thiva. Hos oss värdesätts ditt engagemang och du får möjlighet att växa i en stödjande och inspirerande arbetsmiljö.
Vårt erbjudande
På Thiva har vi 6 IVA platser och hjärtuppvakning, HUA har två vårdplatser måndag - fredag samt ett nära samarbete med Thoraxuppvaket, Thuva (intermediärvårdsavdelning) på kliniken. Detta medför en variation av olika patientkategorier. Vi arbetar oftast i parvård, sjuksköterska och undersköterska.
Vi har utifrån verksamhetens behov önskeschema, vanligtvis åtta veckoschema där man ska arbeta cirka åtta helgpass/schemaperiod. Denna tjänst gäller för 24/7 verksamhet. Vi har avtal enligt poängmodellen och dess regelverk.
Läsa gärna vår karriärstege för undersköterskaoch om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att spela en central roll i vården av patienter inför och efter hjärt-, lung-, och kärlkirurgi. Vi bedriver högspecialiserad intensivvård där du kommer arbeta i team och sköta om omvårdnaden på våra patienter. Våra patienter kan ha olika hjärtassister såsom ECMO, Heartmate, Impella och aortaballongpump.
Vårt patientflöde gäller både akut omhändertagande av patienter och pre/postoperativ vård.
• Omvårdnad av patienter pre/postoperativt
• Övervakning av patienternas tillstånd och reaktioner på behandlingar.
• Samarbeta nära med IVA sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter.
• Ge stöd och vägledning till patienter och deras familjer under intensivvårdsperioden.
• Delta i utbildningsaktiviteter på Thiva och kliniken/produktionsenheten.
Vårt upptagningsområde av patienter sker från Sydöstra sjukvårdsregionen. På Thiva bedrivs högspecialiserad vård inom thorax-kärl. Här vårdas patienter innan eller efter hjärt-, lung- och kärlkirurgi. Du får arbeta med såväl akutsjukvård som postoperativ vård.
Patienterna har ofta stora omvårdnadsbehov och att hjälpa patienterna med detta är en av de viktigaste uppgifterna som undersköterska hos oss men också att utföra till exempel kontroller, övervakning och mobilisering.
Arbetsgrupp
På THIVA och HUA är vi cirka 80 medarbetare (sjuksköterskor och undersköterskor). Vi har en mycket stabil personalgrupp där drygt 60 % har arbetat mer än 10 år på Thiva.
Vi har två engagerade vårdenhetschefer som har ett nära ledarskap och är ansvariga för det operativa på Thiva varannan vecka. Detta har skapat en ökad tillgänglighet av ledarskapet.
Thiva har en utbildningsansvarig IVA sjuksköterska som schemalägger och planerar in fortlöpande utbildningar för alla på Thiva. Utbildningsansvarig IVA sjuksköterska är också delaktig med stöd och utbildningar under introduktionen av alla nyanställningar. Du kommer få introduktion med dina handledare i sex-åtta veckor och sedan tilldelas du också en mentor.
Om dig
Du som sökande ska ha undersköterskeexamen och vara intresse av akutsjukvård. Tidigare arbetslivserfarenhet inom intensivvård/akutsjukvården är meriterande.
Sökande utan detta kommer inte att hanteras vidare i rekryteringsprocessen. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person tar du eget ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda. Då våra patienters tillstånd snabbt kan försämras är det viktigt att du kan arbeta strukturerat men också snabbt klarar att omprioritera dina insatser med patientsäkerhet i fokus. Du kan arbeta självständigt men har en god samarbetsförmåga eftersom du är en del av ett multiprofessionellt team. Du bidrar genom en positiv attityd till en god arbetsmiljö, tar ansvar att utföra dina arbetsuppgifter, förbättringsarbeten och inser vikten av god kommunikation i alla led.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Thorax-Kärlkliniken US Kontakt
Vårdenhetschef Veronica Form 010-1034655. Jobbnummer
9525131