Undersköterska till Team Öster hemtjänst
2026-01-19
Äldreomsorgen är Socialförvaltningens största område med ansvar för särskilda boenden,korttidsboende, trygghetsboende, hemtjänst, anhörigstöd, träffpunkt och myndighetshandläggning.
Team Öster är en hemtjänstgrupp som utgår från sin lokal Rosa Villan på Garvaregatan och arbetar över ett geografiskt område kring Norrtorn, Kolberga, Mockebo och ut mot Saltvik.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Personalen i Team Öster arbetar i brukarens egna hem utifrån biståndshandläggarens beviljade insatser.
Du har god förmåga att se helheten och varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet med högt tempo och arbetsglädje. Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna tillgodoses med god omsorg, vård och service. Du medverkar till aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar.
Du utför på delegation från legitimerad personal medicinska arbetsuppgifter.
Du deltar i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling.
Värdegrunden i socialtjänstlagen är ett viktigt verktyg i vår arbetsgrupp. Vår utgångspunkt är alltid den enskilde och dennes välmående.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet från liknande verksamhet.
Som person är du öppen, trygg i dig själv och har en professionell framtoning. Du har en analytisk förmåga och är positiv med en god samarbetsförmåga.
Du har god datorkunskap. Du behärskar det svenska språket väl muntligt och skriftligt. Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Enligt avtal.
