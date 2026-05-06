Undersköterska till Tärnegårdens äldreboende
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning
Omsorgsförvaltningen söker undersköterska till Tärnegårdens äldreboende med tillträde snarast. Arbetet innebär dag, kväll och helgtjänstgöring. Tjänsten är ett vikariat på 100% under perioden juni 2026 t o m 31 december 2026 men det finns möjlighet att arbeta deltid.
Tärnegårdens äldreboende består av tre boendeenheter, två med somatisk inriktning och en för personer med demenssjukdomar. Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår omsorgsarbete utifrån individuella behov och hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion eller på delegation från arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Vi erbjuder ett roligt arbete som är mycket varierande. Arbetet kräver god hälsa, initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet och samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Undersköterska eller vårdbiträde med erfarenhet av omvårdnad av äldre samt godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Grundläggande datakunskaper är meriterande. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och erfarenhet av vård-och omsorgsarbete samt personlig lämplighet. En fördel är om du har utbildning och erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom. Datorvana krävs då dokumentation sker genom IT-systemet Treserva. Anställningsvillkor
Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun har en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Du är välkommen med frågor till enhetschef Hanna Ljungberg, 0525-186 20. Fackliga företrädare nås på telefon 010-4429431. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden. Omsorgsförvaltningen kräver uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret Äldre eller vuxna med funktionshinder innan anställning.
Krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångs-bestämmelserna för att erbjudas tjänst som undersköterska.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
457 31 TANUMSHEDE Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Äldreomsorgen, Tärnegårdens äldreboende Kontakt
Kontakt
Hanna Ljungberg 052518620 Jobbnummer
