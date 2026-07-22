Undersköterska till Tallgläntan
Falkenbergs kommun, SÄBO / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2026-07-22
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Är du en positiv, driven och engagerad person med ett stort hjärta för omsorg? Har du erfarenhet av att arbeta med personer inom äldreomsorg och vill vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare? Då är du den vi söker!
Som person tar du initiativ i arbetet och ser vad som behöver prioriteras ur ett helhetsperspektiv. Du har hög servicekänsla och är hjälpsam gentemot dina kollegor och ser till att dina arbetsuppgifter blir genomförda på ett kvalitetsmässigt vis. Du är trygg i din yrkesroll, är ansvarstagande, noggrann och arbetar med brukaren i fokus.
Som personal hos oss ger du individuell och trygg omsorg genom att arbeta i en nära relation med den äldre och hens närstående och du ser den äldre ur ett helhetsperspektiv. Du sköter ett visst medicinskt omvårdnadsarbete utifrån delegering av sjuksköterska. Som en del i det dagliga arbetet kommer du att arbeta i intraphone som är en del av vårt planerings- och dokumentationssystem. För att lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du har god samarbets- och initiativförmåga och tar ansvar för att vara med och driva en äldreomsorg av högsta kvalitet. Gott bemötande är avgörande för oss.
Teamarbete för god kvalitet.
Vi arbetar i team runt den boende med vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt aktivitetsansvarig för att kunna erbjuda en hälsofrämjande vård och omsorg av mycket god kvalitet. Det innebär också att du har ett tryggt stöd från kollegor, både omsorgspersonal och övriga yrkesroller.
Du kommer att få en placering på en våning med boende för demenssjuka. En del av tjänsten kommer innehålla sampass vilket innebär att du då täcker på en annan våning på Tallgläntan, du kan även göra arbetspass på annat boende eller i annan verksamheter som vi samarbetar med inom Falkenbergs kommun.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa ett bevis från socialstyrelsen att du har rätt att använda titeln. Väntar du på ditt bevis behöver du kunna uppvisa att du har en godkänd undersköterskeutbildning samt att du ansökt om och väntar på bevis från socialstyrelsen.
Det är viktigt att du har god datorvana och behärskar svenska bra i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Från och med 1 mars 2026 gäller krav på registerutdrag:
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation.
Du beställer belastningsregistret via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att krävas ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av befintlig personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336963 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, SÄBO Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10009450