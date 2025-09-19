Undersköterska till Tallboda/Bankekind hemtjänst
2025-09-19
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som arbetar utifrån individens behov och med respekt för varje persons situation. Du ansvarar för personlig omvårdnad, stöd i vardagen och dokumentation i journalsystemet Treserva. Rollen innebär att vara fast omsorgskontakt för en eller flera personer, delta i välkomstsamtal, upprätta genomförandeplaner och följa upp insatser. Du har kontakt med anhöriga och andra samverkanspartners och bidrar till att kunderna känner trygghet och välbefinnande. Dagarna kan även innehålla promenader, följa med på vårdbesök eller handla tillsammans med kunderna.
Alla nya medarbetare deltar i ett uppstartsmöte tillsammans med rekryterande chef och arbetsgruppen. Där får du en introduktion till verksamheten, rutiner och arbetssätt samt möjlighet att lära känna kollegorna.
Din arbetsplats
Åkerbo hemtjänst omfattar Tallboda och Bankekind och drivs som en sammanhållen enhet med nära samarbete mellan kontoren. Här arbetar cirka 40-45 medarbetare, främst undersköterskor, i en stabil arbetsgrupp.
Våra verksamheter samarbetar tätt, vilket ger dig möjlighet att jobba både i Tallboda och Bankekind. Oavsett var du arbetar får du uppleva den östgötska naturen som en del av din arbetsdag. Med både cykel och bil tar du dig smidigt till våra kunder för planerade insatser och larm.
Tjänsterna avser 3 tillsvidareanställningar med sysselsättningsgrad 100 %. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och varannan helg.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Erfarenhet från hemtjänst är meriterande. Du kan uttrycka dig väl i svenska både muntligt och skriftligt samt kan cykla. B-körkort är meriterande.
Vi ser att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter vilket gör att du kan planera och genomföra insatser på ett strukturerat sätt. Din samarbetsförmåga innebär att du kan arbeta tillsammans med kollegor, dela information och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Empati är centralt i mötet med kunderna vilket innebär att du kan sätta dig in i deras situation och ge stöd utan att ta över deras känslor. Samtidigt kommunicerar du tydligt med både kunder och kollegor samt säkerställer att informationen når fram och följs upp så att alla förväntningar blir klara.
För att säkerställa hög kvalitet i vår verksamhet ingår ett språktest i rekryteringsprocessen. Vid anställning behöver du också uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställningar
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 15927
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Individuell lönesättning
Verksamhetschef
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
