Undersköterska till Stocksunds VC
2026-01-28
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Vi satsar långsiktigt - i en lugn och trygg miljö
Stocksunds vårdcentral växer och söker ny kollega
Vi söker nu en undersköterska som vill arbeta med mottagningsarbete, reception och provtagning på Stocksunds vårdcentral.
Du kan läsa mer om oss på Stocksunds vårdcentral
Vi erbjuder
En stabil anställning i ett växande team
Nära och engagerat ledarskap
Goda förutsättningar för kvalitet och kontinuitet
Flexibelt schema och möjlighet till kompetensutveckling
Läs mer om våra förmåner på: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du en varierad och viktig roll i det dagliga mottagningsarbetet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Provtagning och analyser i PNA-labb
EKG, blodtryckskontroller och enklare sårvård
Assistera vid undersökningar och mindre kirurgiska ingrepp
Mottagnings- och receptionsarbete
Du arbetar nära läkare, distriktssköterska, undersköterskekollega och administrativ personal. Det finns alltid god tillgång till medicinsk rådgivning och stöd i det kliniska arbetet.
Så arbetar vi
Vi prioriterar kontinuitet, arbetsro och insatser som skapar tydlig nytta för patienten. Vården bedrivs i en trygg och hållbar arbetsmiljö med fokus på samarbete och kvalitet.
För att säkerställa stabilitet samverkar vi med våra systerenheter i Djursholm och Danderyd, bland annat kring TeleQ och hemsjukvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har:
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska
(eller genomgått vård- och omsorgsprogrammet)
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana
Meriterande är tidigare arbete på vårdcentral eller inom akutsjukvård samt erfarenhet av journalsystemet TakeCare.
Om dig
Du trivs i mindre team, tar ansvar och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du är flexibel, prestigelös och lösningsorienterad, och anpassar dig efter mottagningens behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, Heltid, deltid kan diskuteras. Måndag-fredag, dagtid.
Provanställning kan tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Ansökan sker via Region Stockholms rekryteringssystem. Ansökningar via e-post eller brev beaktas inte. Vi går igenom ansökningar löpande och kan kalla till intervju före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
