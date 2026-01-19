Undersköterska till specialiserad palliativ vårdavdelning
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den specialiserade palliativa vården på Akademiska sjukhuset bedrivs på palliativt centrum som består av Specialiserad palliativ vårdavdelning (SPVA), avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH), palliativa konsultteamet (PKT) och palliativ mottagning. På Palliativt centrums enheter vårdas patienter med olika diagnoser och i olika åldrar, även ibland barn som är i behov av specialiserad palliativ vård i sitt eget hem eller på särskilt boende.
Palliativt centrum är just nu i starten av en spännande utvecklingsresa, med ambitionen att stärka både verksamheten och den palliativa vården i stort. Vi söker nu drivna medarbetare som vill vara med i det gemensamma arbetet att stärka, utveckla och bredda den palliativa vården inom vårt län.
Ditt uppdrag
Vi arbetar multidisciplinärt och har nära samarbete med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator. Undersköterskor och sjuksköterskor arbetar i team där undersköterskor ansvarar för den basala omvårdnaden och sjuksköterskor ansvarar du för den specifika omvårdnaden. Att vara undersköterska hos oss är ett spännande arbete där du får möta patienter och anhöriga i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Just nu händer mycket inom vårt område och här blir du en del av en verksamhet som bygger för framtiden - där ditt engagemang och dina idéer är viktiga för oss!Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och några års erfarenhet som undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av palliativ vård. Du behöver god kunskap i det svenska språket, både i tal och i skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö.
Du är strukturerad och kommunikativ. Vidare ser vi att du är stresstålig och tycker om att arbeta i team. Vi ser att du har god samarbetsförmåga, är självständig, flexibel och arbetar kvalitetsmedvetet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på mellan 75-100%. Dag/kväll/natt/helg. Individuell inskolning och mentorskap efter önskemål. Grupphandledning varje månad. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tillförordnad avdelningschef Ulrika Larsson 018-617 20 58
Biträdande tillförordnad avdelningschef Malin Lundell 018-617 42 05
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS92/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9690771