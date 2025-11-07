Undersköterska till Sörmarksgatan 207 Korttidsenhet
Borås kommun / Undersköterskejobb / Borås Visa alla undersköterskejobb i Borås
2025-11-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska som vill arbeta hos oss inom Korttidsenheten Sörmarksgatan 207!
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.
Inom Vård- och äldreförvaltningen arbetar vi för medborgarnas bästa. Vi har fokus på att stödja äldre till en meningsfull tillvaro hela livet ut! Vi jobbar aktivt med individens behov i centrum på ett rehabiliterande förhållningssätt.
Vi på Sörmarksgatan 207 är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer och samordnare. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens. Med arbetsglädje, kollegialt stöd och teamanda utvecklar vi vår verksamhet tillsammans.
Korttidsenheten Sörmarksgatan 207 har 44 platser och tar emot personer med somatiska sjukdomar, rehabiliteringsbehov, kognitiv svikt och personer som har omfattande omvårdnadsbehov och/eller palliativ vård. Du och dina kollegor i teamet, som består av undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, arbetar tvärprofessionellt för att nå individens mål med korttidsvistelsen.
En korttidsvistelse är ett biståndsbedömt stöd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslut om korttidsvistelse är alltid tidsbegränsat och följs löpande upp under vistelsen.
Undersköterska till Sörmarksgatan 207 KorttidsenhetPubliceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har god erfarenhet inom vård och omsorg. Vi ser att du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll då vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete.
Du ger personlig omvårdnad och utför hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Arbetet innefattar omvårdnad och palliativ vård, snabba medicinska bedömningar och behandlingar. Du handhar medicinsk utrustning och avancerad vård. Du gör daglig dokumentation, enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, samt utformar genomförandeplaner. Dokumentation sker i verksamhetssystem VIVA.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.
Arbetet är omväxlande och ställer krav på flexibilitet då du måste kunna arbeta självständigt likväl som i grupp. Alltid vara beredda att tänka om och prioritera.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med intresse av att arbeta med människor. Du har ett genuint intresse för vård- och omsorgsarbete och är förändringsbenägen så att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla verksamheten.
Grundläggande datakunskaper krävs likväl goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser flexibilitet, samarbete och ett gott bemötande som viktiga egenskaper.
From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida som du måste uppvisa vid en ev. anställning. Om du har vårdbiträdesutbildning blir du anställd som vårdbiträde.
Vi avser främst att anställa tillsvidare men en tidsbegränsad anställning i form av Vikariat eller Särskild Visstidsanställningen kan också bli aktuellt.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2025:110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Arbnora Berbatovci 033-35 35 69 Jobbnummer
9593042