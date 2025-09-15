Undersköterska till Solhaga i Skånes Fagerhult
2025-09-15
Vi på Forenede Care söker dig som är undersköterska som vill jobba för oss som timanställd med möjlighet till vikariat och potentiellt fastanställning till vårt hemtrevliga boende Solhaga.
Som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Solhaga är ett specialiserat profilboende som vänder sig till personer med demenssjukdom och framträdande personlighetsförändringar samt till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Här erbjuds en trygg och säker miljö där individer kan bo och utvecklas utifrån sina unika behov.
Boendet består av 25 lägenheter belägna i en hemlik och naturskön miljö i Skånes Fagerhult. Lägenheterna är fördelade på två våningsplan med rymliga gemensamma utrymmen, och möjlighet till parboende finns för de som önskar det.
Hos oss får du kompetent och hängiven ledningspersonal som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska/vårdbiträde hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge. Socialt umgänge kan bland annat handla om samtal, spel, cykeltur, musikaktiviteter eller liknande. Du kommer också utföra delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en timanställd kollega.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom socialpsykiatri, sluten vård psykiatri och/eller äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Utöver äldreboende har vi verksamheter som bedriver hemtjänst, ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
