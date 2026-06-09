Undersköterska till Solgården
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-06-09
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Solgårdens äldreboende är ett boende för äldre personer med 49 platser, både somatiska platser och demensplatser. Boendet ligger i Indal och består av två våningar med tre avdelningar. Solgården är bemannat dygnet runt. Sjuksköterska finns på plats dagtid under vardagar, och övrig tid finns kommunens sjuksköterskor tillgängliga. Vi som arbetar på Solgården ansvarar för att de boende ska känna sig trygga och få den hjälp och det stöd de behöver. Behoven varierar från enklare praktiska sysslor i hemmet till avancerad och kvalificerad omvårdnad samt olika hälso- och sjukvårdsinsatser. På Solgården har vi många ansvarsområden och stora möjligheter att utvecklas och ta ansvar, både individuellt och i grupp, till exempel inom dokumentation och hälso- och sjukvårdsuppdrag.
Service och omvårdnad ges utifrån den enskildes individuella beslut samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Målet är att ge omvårdnad och service med ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt. Arbetet ska utföras professionellt, med lyhördhet och respekt gentemot vård- och omsorgstagaren.
Så här bidrar du i rollen som undersköterska
Ge omvårdnad och service till vård- och omsorgstagare med god kvalitet.
Ansvara för kontaktmannaskap, vilket innebär ett samordnande ansvar kring vård- och omsorgstagaren.
Upprätta och följa upp genomförandeplaner i dialog och delaktighet med vård- och omsorgstagaren.
Utföra städning, tvätt och matlagning.
Dokumentera enligt SoL och HSL.
Genomföra riskbedömningar för både vård- och omsorgstagare och arbetsmiljön.
Handleda nyanställda och elever.
Delta i verksamhetens utveckling samt utveckla det egna arbetssättet.
Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSL.
Aktivt ta ansvar för en eller flera ombudsroller.
Samarbeta med kollegor, chefer och tvärprofessionella team.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker har undersköterskeutbildning med godkända betyg och erfarenhet från yrket eller annat likvärdigt människovårdande arbete. Du ska kunna uttrycka dig lugnt och tydligt i kommunikationen med brukare när olika situationer uppstår. Du behöver också kunna dokumentera skriftligt på svenska samt förstå och ta del av skriftlig information. Du har förmåga att erhålla och bibehålla delegering enligt HSL. Du har grundläggande IT-kunskaper samt erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystem och att hantera e-post. B-körkort och tillgång till bil är ett krav om du inte bor i närområdet, eftersom bussförbindelser kan saknas under vissa tider och perioder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK kommunal
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal Sektion Mellersta Norrland 010-4427000 Jobbnummer
9955042