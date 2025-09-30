Undersköterska till Solgården
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Solgårdens äldreboende är ett boende för äldre personer med totalt 49 platser, både för somatisk vård och demensvård. Boendet ligger i Indal och är byggt i två våningsplan med tre avdelningar.
Solgården är bemannat dygnet runt. Sjuksköterska finns på plats dagtid under vardagar, och under övriga tider finns sjuksköterskor tillgängliga inom kommunen.
Vi som arbetar på Solgården ansvarar för att de boende ska känna sig trygga och få den hjälp och det stöd de behöver. Behovet av hjälp varierar mellan enklare praktiska sysslor och avancerad, kvalificerad omvårdnad samt hälso- och sjukvårdsinsatser. På Solgården har vi många ansvarsområden, och det finns goda möjligheter att utvecklas och ta ansvar - både individuellt och i team. Exempelvis inom dokumentation samt olika uppdrag inom hälso- och sjukvården.
Vi är ett boende med charm, där de äldre trivs och anhöriga uttrycker stor nöjdhet. I källaren finns även ett gym tillgängligt för de boende.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Målet med vår verksamhet är att arbeta för en god och kvalitetssäkrad äldreomsorg som utgår från individens behov och bygger på den nationella värdegrunden.
I rollen som undersköterska bidrar du till att verksamhetens mål uppfylls och ansvarar för att dina arbetsuppgifter genomförs på ett professionellt sätt. Du ger god service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut, med ett etiskt förhållningssätt, och utför även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du bemöter vård- och omsorgstagare med lyhördhet och respekt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Omvårdnad och service till vård- och omsorgstagare med hög kvalitet
* Att upprätta och följa upp genomförandeplaner i dialog och delaktighet med kollegor i Lifecare
* Att arbeta med trygghetssensorer via Sensio i mobiltelefon
* Dokumentation enligt SoL och HSL
* Att genomföra riskbedömningar för både vård- och omsorgstagare samt arbetsmiljön
* Inskolning och handledning av nyanställda
* Aktivt bidra till verksamhetens utveckling samt utveckling av det egna arbetssättet
* Att utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSLKvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning med godkända betyg. Erfarenhet från yrket, eller från ett liknande människonära yrke, är meriterande. För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga, och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i denna rekrytering.
Du har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situationer utan att ta över deras känslor. Du är lugn, stabil, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, och du trivs med att samarbeta med andra. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och kan självständigt prioritera dina arbetsuppgifter, även i stressiga situationer. Kommunikation med brukarna är en viktig del av arbetet, och vi förutsätter att du uttrycker dig lugnt, tydligt och professionellt i olika situationer. Tjänsten ställer krav på god skriftlig förmåga i svenska, eftersom dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Du behöver också kunna ta till dig och förstå skriftlig information.
Det är viktigt att du har förmåga att erhålla och bibehålla delegering enligt HSL.
Grundläggande IT-kunskaper samt erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystem och hantera e-post är också viktigt.
Körkort och tillgång till bil är ett krav, då bussförbindelserna är begränsade vid vissa tider och under vissa perioder.
Arbetstiden är förlagd enligt schema med tjänstgöring dag, kväll och varannan helg, i enlighet med arbetstidslagen: 11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila gäller.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
