Undersköterska till Sofia hemtjänst

Vill du ha ett jobb där du gör skillnad? Hos oss på Sofia hemtjänst blir du en del av ett engagerat team som skapar trygghet, gemenskap och livskvalitet för våra kunder. Vi är dessutom en arbetsplats i utveckling och flyttar snart in i nya fina lokaler där vi tillsammans kommer arbeta för att skapa framtidens hemtjänst. Vill du vara med på den resan med oss? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som undersköterska hos oss har du ett samordnat ansvar för stöd, service och omvårdnad i vardagen. Jobbet du gör är meningsfullt eftersom du är nära människor och ger stöd som gör skillnad. Vi möter kunder i deras hem, alltid med respekt för den enskildes behov och önskemål. Tillsammans med kollegor, anhöriga och andra professioner ser du till att skapa en trygg och värdig vardag för varje individ. Hos oss får du arbeta med stöttande och erfarna kollegor. Vi satsar på lärande och nya arbetssätt så du kommer ha möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Omvårdnad och medicinhantering utifrån delegation
• Serviceinsatser som städning, tvätt och inköp
• Samverkan med sjuksköterska, arbetsterapeut och anhöriga
• Upprätta och följa genomförandeplaner tillsammans med kunden
Om arbetsplatsen
Hos oss arbetar cirka 40 medarbetare och vi ger stöd till ungefär 300 kunder i norra Örebro och Norrcityområdet. Vi tar oss runt med cykel, ibland i solsken, ibland i regn, men alltid med samma mål: att våra kunder ska känna trygghet, livskvalitet och delaktighet.
Vi står just nu inför en spännande flytt till Hälsokvarteret Wadköping på Wadköpingsvägen 34 där vi flyttar in tillsammans med två andra hemtjänstenheter och Hemsjukvården (HSV). Det här ger oss ännu bättre möjligheter till samarbete över enhetsgränser, närmare kontakt mellan olika yrkesgrupper och en arbetsmiljö som är anpassad för framtidens vård och omsorg. Här kommer du att trivas om du tycker om förändring, uppskattar gemenskap och vill vara med och påverka, både din egen arbetsvardag och hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta kunder på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med kunden och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• kunna cykla
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 4
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
