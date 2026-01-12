Undersköterska till Smedjegårdens äldreboende
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där du gör nytta för andra? Bra, då har vi jobbet för dig, då vi nu söker fler undersköterskekollegor till Smedjegårdens äldreboende!
Ditt nya jobb
Verksamheten utgår från äldreomsorgens värdegrund: Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap 4§).
Som undersköterska hos oss är du bärare av socialtjänstens vision, verksamhetsidé och värdegrund. Du genomför omsorg och omvårdnad vilken ges utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt som innebär att den enskilde ska aktiveras så långt det är möjligt i omsorgen i syfte att höja eller bibehålla sin funktionsförmåga. I din roll arbetar du hälsofrämjande vilket innebär att se till det friska och de möjligheter och resurser som finns hos varje medborgare. All omsorg utformas efter medborgarens behov, önskningar och förutsättningar.
Du har en betydelsefull roll där du arbetar med personcentrerad vård och omsorg. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en värdefull vardag för våra äldre med en hög servicenivå och social stimulans. Arbetsuppgifterna innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och olika ansvarsområden i form av ombudsuppdrag. Du arbetar även aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation. Du ger medicin på delegation från sjuksköterska, genomför vissa rehabiliteringsinsatser på delegation från arbetsterapeut/sjukgymnast samt rapporterar löpande muntligt och skriftligt till enhetschef/sjuksköterska och kollegor.
Din kompetens
Du som söker är i första hand utbildad undersköterska, gärna med lång erfarenhet från vård- och omsorgsarbete. Erfarenhet från demensvård eller demensspecialistutbildning samt kunskap om Combine är meriterande.
Alternativt är du som söker tjänsten vårdbiträde med längre erfarenhet från äldreomsorgen.
Du har en god datavana och behärskar svenska väl i tal-, skrift- och läsförståelse då det förekommer kontakt med hyresgäster och anhöriga samt dokumentation, inläsning av information samt olika digitala lösningar i det dagliga arbetet. Du bör vara flexibel och kunna bidra i kvalitets- och utvecklingsarbete i vår verksamhet. Du ska vara engagerad och ansvarsfull och kunna förmedla trygghet till våra medborgare. Arbete ställer krav på fysisk rörlighet. Du arbetar obekväm arbetstid med tjänstgöring dag, kväll och helg året om.
I rekryteringen kommer vi därför att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och mognad!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trygg anställning och ett flexibelt och varierande jobb tillsammans med ett gäng härliga och kompetenta kollegor. På Smedjegården värdesätter vi ett gott bemötande mot både kollegor och våra hyresgäster. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av en rad generella förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag, läs om våra förmåner https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Smedjegårdens äldreboende ligger vid Tabergsån i natursköna Norrahammar. Vi har tre demensenheter och en korttidsenhet för personer med demenssjukdom. I anslutning till äldreboendet finns en fantastisk trädgård och innergård som nyttjas av både personal och hyresgäster. Vi är ett stabilt team på cirka 40 medarbetare med en god sammanhållning och vår brukarenkät visar också på nöjda hyresgäster. Nu söker vi tre nya medarbetare som vill vara en del av vårt team på demensavdelningen!
Äldreomsorgen skall tillgodose äldres individuella behov av vård, omsorg och trygghet i enlighet med verksamhetens mål, riktlinjer och rådande förutsättningar. Äldreomsorgen skall samverka med medborgare och organisationer och tillsammans med dessa verka för ett gemensamt arbetssätt.
Bra att veta
Inom Jönköpings kommun erbjuder vi respektive lön för underskötersketjänster, oavsett vilket äldreboende du arbetar på. Det innebär att lönen inte påverkas av val av arbetsplats. Alla våra äldreboenden har likvärdiga arbetstider och vi följer gällande lagstiftning, inklusive regler om dygnsvila och helgtjänstgöring.
Rekryteringen avser 3 tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg och du arbetar varannan helg. Jönköping arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100 % tjänstgöring. Resurspass där det kan innebära tjänstgöring på verksamhetens samtliga enheter förekommer.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt bifogat examensbevis och tjänstgöringsbetyg/intyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer:
Josephine Svanberg Faizi
Enhetschefjosephine.svanberg@jonkoping.se
Fredrika Bäcklund
Enhetscheffredrika.backlund@jonkoping.se
Fackliga: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska på Smedjegårdens äldreboende!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
