Undersköterska till Skottsundsbacken
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-07-01
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vård och omsorgsförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning skapa en rättssäker och effektiv verksamhet med vård- och omsorgstagarnas behov i centrum.
Den lagstiftning som är gällande är Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa lagar bygger på frivillighet för den enskilde. Frivillighet och respekt för den enskildes bestämmande och integritet är också utgångspunkter för arbetet inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. En annan viktig princip är helhetssynen, som innebär att socialt arbete skall ha ett brett perspektiv på människorna och deras livssituationer, liksom det egna ansvaret för den sociala situationen.
Skottsundsbacken ligger i Kvissleby, Njurunda, och har 101 vårdplatser. Vi arbetar i team där alla professioner är representerade. Vi fokuserar på utveckling av demensvård. Vi erbjuder en verksamhet i utveckling med digitala verktyg och god samverkan. En fördel med vår arbetsplats är att vi är stor nog för att kunna utbyta kunskap och spetskompetens sinsemellan.
Så här bidrar du i rollen som undersköterska
Som undersköterska hos oss ansvarar du för sedvanliga omvårdnadsuppgifter och utför delegerade HSL-ordinationer. Du arbetar med registerhantering, bland annat Senior Alert och BPSD, samt upprättar genomförandeplaner i Life Care. Du arbetar aktivt med digitala verktyg med trygghetslarm.
Du deltar även i ombudssysslor, exempelvis hantering av Ekonomiportalen för beställning av livsmedel och förrådsartiklar. Ett aktivt arbete med dagliga aktiviteter för våra vård- och omsorgstagare ingår också, samt daglig planering med Tavelplanering som verktyg.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är undersköterska eller har utbildning i vård och omsorg som bedöms likvärdig.
I första hand Undersköterska/skötare med inriktning mot äldrevård alternativt andra inriktningar inom Undersköterska.
Utbildning inom demensvård, palliativ vård (vård i livets slutskede), psykisk ohälsa hos äldre.
Yrkeshögskola med inriktning inom psykisk ohälsa, eller annan specialisering inom psykiatri/funktionsnedsättning.
Pedagogisk utbildning.
Slutförd eller pågående högskoleutbildning inom beteendevetenskap, såsom socionom, beteendevetare, personalvetare, rehabiliteringsvetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Att kunna uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift och har lägst SFI D-nivå eller motsvarande utbildningsnivå i svenska.
Kommunikativ förmåga att ge information på svenska till den enskilde (vård och omsorgstagare), kollegor och anhöriga.
Muntlig framställan att rapportera och informera om den enskilde (vård och omsorgstagare).
Skriftlig framställan att dokumentera i journalsystem kring den enskilde (vård och omsorgstagare).
Digital mognad.
Tidigare erfarenhet av digital dokumentation såsom Salto, Sensio, Life Care, Teams.
Körkort B (bussförbindelser är begränsade) är meriterande.
Hög tillgänglighet och att kunna arbeta olika arbetstider ser vi som meriterande.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess kommer vi kontrollera belastningsregister och hälsodeklaration på slutkandidater.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
9986196