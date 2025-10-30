Undersköterska till Skogshyddan, vikariat
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Kristinehamn Visa alla undersköterskejobb i Kristinehamn
2025-10-30
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristinehamns kommun, Äldreomsorg i Kristinehamn
Är du en trygg, ansvarstagande och initiativrik undersköterska som vill vara med och skapa trygghet, värme och livskvalitet för våra hyresgäster på Skogshyddans särskilda boende i Kristinehamn?
Just nu söker vi en vikarierande undersköterska (med chans till förlängning) till vårt team på Skogshyddan. Varmt välkommen med din ansökan!
Våra särskilda boenden är en del av Stöd, vård och omsorgsförvaltningen - en verksamhet som varje dag arbetar för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning det stöd, den omsorg och den rehabilitering de behöver. Hos oss står alltid individens behov i centrum.
När du arbetar här får du möjlighet att vara med och skapa ett meningsfullt liv för andra, samtidigt som du själv växer i din roll och utvecklas tillsammans med organisationen. Vi är en förvaltning som ständigt blickar framåt, med fokus på utveckling, kvalitet och nytänkande.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del i att ge stöd i vardagen exempelvis vid personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. Du bidrar till att våra boende får möjlighet att bevara sin självständighet och använda sina egna resurser i så stor utsträckning som möjligt.
Ditt arbete handlar också om att skapa en trygg och meningsfull tillvaro där livskvalitet står i centrum. Du kommer även att utföra delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi söker dig som trivs med att samarbeta och som tillsammans med dina kollegor skapar en arbetsmiljö där ni arbetar mot gemensamma mål alltid med de boendes bästa i fokus.
Nattjänstgöring och poolturer ingår och är en förutsättning för tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Eftersom dokumentation och god kommunikation är en viktig del av arbetet så behöver du kunna uttrycka dig väl i det talade och skrivna svenska språket.
För att trivas hos oss tror vi att du är en trygg och ansvarstagande person som tycker om att arbeta mot gemensamma mål. Du ser möjligheter i förändring, tar egna initiativ och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Hos oss är din vilja att bidra, samarbeta och utvecklas lika viktig som din yrkeskunskap.
Du har en god samarbetsförmåga du lyssnar aktivt, kommunicerar tydligt och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Tjänsten kräver också att du är serviceinriktad och trivs med att ge stöd och hjälp både till våra boende, deras närstående och till dina kollegor.
Vi tror att du har ett genuint engagemang för människor och låter omtanke, etik och integritet vara en naturlig del av ditt sätt att arbeta. Att möta människor med lyhördhet, förståelse och ett professionellt förhållningssätt ser vi som en självklarhet i den här rollen.
Eftersom Skogshyddan ligger i utkanten av kommunen och möjligheten till kollektiv förbindelse är varierande så är B-körkort ett krav.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten.
