Undersköterska till Skogsgläntan
Höörs kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Höör Visa alla undersköterskejobb i Höör
2026-07-24
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Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Är du undersköterska och vill göra skillnad i vardagen?
Välkommen till Skogsgläntan, ett naturskönt beläget särskilt boende på Orupsbacken, strax utanför Höör. Boendet är inriktat på somatisk vård och omfattar 26 lägenheter.
Hos oss erbjuds du en trivsam och lugn arbetsmiljö med närhet till vackra strövområden och goda kommunikationer – bussen stannar precis utanför verksamheten. Vårt boende har dessutom en fantastisk naturträdgård och ett stort uterum som skapar möjligheter till aktiviteter och utevistelser året om.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Hos oss på Skogsgläntan är målsättningen att skapa en meningsfull vardag för våra medborgare och ge dem möjlighet att fortsätta leva ett socialt och aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar.
Vi arbetar utifrån varje medborgarens behov, önskemål och resurser där vårt omvårdnadsarbete bygger på ett förebyggande arbete med fokus på kvalité. Arbetet innebär sedvanliga vård- och omsorgsinsatser inom kommunal verksamhet, så som personlig omvårdnad, läkemedelsdelegering samt att aktivt dokumentera i vårt dokumentations- och hanteringssystem. Som undersköterska är du en nyckelperson i teamet runt medborgaren. Tillsammans med kollegor, chef och HSL-personal erbjuder vi våra medborgare bästa tänkbara omvårdnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel
• har erfarenhet från äldreomsorgen, gärna inom särskilt boende
• ser det som självklart att arbeta förebyggande och med kvalitet i fokus
• har goda kunskaper i svenska och kan kommunicera väl i både tal och skrift med medborgare, anhöriga och kollegor
• är van vid eller har förmåga att använda digitala verktyg såsom dator och mobiltelefon i det dagliga arbetet
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
• är ansvarstagande, noggrann och engagerad
• har god samarbetsförmåga och bidrar till en trevlig stämning på vår arbetsplats
• har ett pedagogiskt och respektfullt förhållningssätt
• är självgående och tar initiativ
• brinner för att skapa ett meningsfullt liv med kvalité för våra äldre
Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 34 och ser gärna att du har möjlighet att delta då. Under veckorna 31-33 hänvisas eventuella frågor om tjänsten till Anette Viderberg, 0413-284 41.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Tjänsten innebär varierande arbetstider med pass förlagda till både dag- och kvällstid och helger enligt schema.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs Kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
Södergatan 28 (visa karta
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243 21 HÖÖR Arbetsplats
Höörs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef Vård och omsorg
Anna-Petra Jönsson annapetra.jonsson@hoor.se +4641328520 Jobbnummer
10010549